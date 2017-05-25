В Instagram Direct появилась поддержка неквадратных фото и ссылок

Команда фотосервиса Instagram добавила новые возможности для сообщений Direct. Изначально запущенные в 2013 году, Instagram Direct позволяли отправить фото и видео прямо друзьям, без публикации в ленте. Теперь в них появилась поддержка неквадратных фото и видео, а также ссылок.





Таким образом, пользователям больше не придется обрезать фото или видео из фотопленки, чтобы отправить их друзьям в Direct. Подойдут и изображения в портретной и ландшафтной ориентации.

Кроме того, можно делиться друг с другом ссылками в сообщениях Direct. При отправке ссылки, пользователь увидит окно предварительного просмотра прямо в переписке. Наконец, Direct начал поддерживать ссылки на номера телефонов и адреса.

Поддержка фото и видео в ландшафтной и портретной ориентации в Direct уже реализована в версии для iOS. В версии для Android она появится в ближайшем будущем. Поддержка ссылок в сообщениях Direct доступна в приложении Instagram версии 10.22 для iOS и Android.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.