Mail.Ru запустила мессенджер TamTam для Android и iOS

Mail.Ru Group объявила о запуске нового мобильного мессенджера TamTam для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Приложение создано на основе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети Одноклассники, заработавшего в прошлом году, и заменит его в магазинах приложений.





С помощью TamTam можно переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с GIF-анимацией, отправлять фотографии, видео и аудиозаписи. Как обещают разработчики, приложение стабильно работает при слабом интернет-подключении. Кроме того, отправлять сообщения можно в офлайн-режиме, они отправляются автоматически при подключении к интернету. Также поддерживаются приватные и публичные каналы с неограниченной аудиторией подписчиков.





Приложение TamTam для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.