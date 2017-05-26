Android TV получит новый интерфейс с выходом Android O

Компания Google анонсировала ряд изменений в дизайне интерфейса платформы Android TV, которые ожидаются с выходом следующей версии операционной системы Android O.





Так, домашний экран получит новый внешний вид. А с помощью новых API разработчики приложений смогут создавать в приложении множество каналов, которые будут видны в виде строки программ на экране. В верхней части экрана разместятся наиболее часто используемые приложения, а ниже разместится секция Watch Next (Смотреть следующим) с контентом, подобранным в соответствии с предпочтениями пользователя.

Помимо нового интерфейса, Google также принесет поддержку голосового помощника Google Assistant на Android TV. В результате пользователь сможет искать контент, а также управлять воспроизведением и домашними умными устройствами с помощью голосовых команд.

Android O с Google Assistant появится на Android TV ближе к концу года. Первым устройством, получившим обновление станет Nexus Player. Впрочем, Google Assistant появится также устройствах с Android TV, базирующихся на версиях ОС Marshmallow и Nougat. Что касается географии распространения Assistant на Android TV, то пока Google упоминает лишь США.