Обновление Google Photos позволяет отмечать себя на фото

Очередное обновление сервиса Google Photos (Google Фото) добавилась возможность отмечать самого себя специальным тегом на фотографиях.


Когда пользователь отмечает себя на фото ярлыком "Я" или “me”, ему становятся дополнительные возможности. Например, становится доступен персонализированный поиск. Чтобы быстро найти фотографии, на которых изображен пользователь, надо выполнить поиск по слову "я".

Кроме того, пользователи из списка контактов будут получать рекомендации поделиться с ним фотографиями, на которых есть он. Также пользователю становятся доступны объекты, автоматически создаваемые на основе фотографий с ним, например ролики или анимация.

Новая функция вскоре станет доступна в приложении Google Photos для Android и iOS, но она уже активирована в веб-интерфейсе для многих пользователей.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS Google Photos Google Фото

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