10 полезных функций Android, которыми вы забываете пользоваться

Кроме функций «могу выходить в интернет или не выходить», каждый смартфон доверху наполнен неочевидными на первый взгляд, но очень полезными функциями. Рассказываем о важных мелочах, которые здорово облегчают жизнь владельцу умного мобильника.

Быстрый запуск камеры

Все привыкли, что смартфон — это не самая подходящая фототехника для съёмки чего-то «по-быстрому». Пока включишь дисплей, пока разблокируешь экран, найдёшь иконку «Камера» и нажмёшь на неё — фотографировать уже станет нечего. В действительности же почти во всех современных смартфонах камеру можно включить моментально — двумя нажатиями клавиши уменьшения громкости (Huawei/Honor, LG), клавишей «Домой» (Samsung) или двумя поворотами запястья (Motorola, Google Nexus). В некоторых смартфонах других брендов камеру можно активировать двойным нажатием клавиши увеличения громкости или отдельной взятой «спецклавишей» (например, клавишей Boom в Alcatel Idol 4/4S).



Не пренебрегайте трюками для быстрого запуска камеры (источник: androidcentral.com)

Ни пароль на экране блокировки, ни количество фоновых задач не помешают включить камеру прямо из режима ожидания максимально быстро. К диковинным комбинациям клавиш или жестам придётся привыкать, но это стоит того, чтобы не впадать в растерянность каждый раз, когда камера понадобится вам «здесь и сейчас».

Вход в приложения с помощью отпечатка пальца

Разблокировка с помощью сканера отпечатков пальца — полезная штука, хотя нужна она не всем. Потому что у многих людей вообще нет необходимости прятать информацию в мобильнике под пароль, а злоумышленники найдут способ сбросить/перепрошить смартфон после кражи.



С помощью сканера отпечатка пальцев можно входить без пароля в приложения и оплачивать покупки в интернете

Но даже в этом случае сканер отпечатков пригождается — не для того, чтобы ставить пароль на все подряд приложения, а для того, чтобы не вводить пароль там, где без него нельзя. Например, гораздо приятнее и быстрее коснуться сканера отпечатков, чем набирать цифры и буквы при входе в приложение банка или при оплате игры/программы/музыки/видео с телефона. Впрочем, любители «скрывать, стеснятся и утаивать» информацию на мобильнике могут поставить запрос «предъявить пальчики» на каждый чих в Android — фирменные оболочки Huawei и ZTE в новых моделях, к примеру, предоставляют такую возможность.

Не стесняйтесь спрашивать у смартфона — он поймёт

Главное препятствие в использовании голосового поиска в смартфоне — это то, что «компьютер» непроходимо туп и порет чушь всякий раз, когда от него требуется импровизация, а не распознавание банального «улица Охотный Ряд, дом один».

Но программисты Google/Яндекс и других корпораций-софтописателей едят свой хлеб с маслицем и икрой не зря, поэтому голосовой поиск становится всё более сообразительным. А это значит, что в незнакомом городе вы вполне можете запросить у мобильника «ближайший банкомат Сбербанка» или «супермаркет Пятёрочка поблизости» и получить искомое без выхода в поисковую строку Google.



Гугл поможет всегда. Ну, или хотя бы попытается

Подсказки Google Now пока впечатляют меньше и ассоциируются только с прилипшей к строке уведомлений информации о погоде, но Google запоминает ваши перемещения с помощью GPS, вкусы и предпочтения согласно поисковым запросам и посещенным сайтам, информацию в списке контактов, после чего со временем Now становится умнее, автоматически напоминает Вам о днях рождения близких, результатах матчей любимых команд, пробках по пути на работу и изменениях в погоде поутру. Это далеко не идеальная по своей сообразительности, но уже сейчас полезная во многом система искусственного интеллекта — отчего б не воспользоваться, раз уж бесплатно и не для нужд спецслужб?

Есть ИК-порт — есть пульт ДУ

Когда-то с помощью инфракрасного порта можно было делиться рингтонами, смешными видеозаписями и картинками. Те прекрасные времена остались в прошлом, но ИК-порт по-прежнему устанавливают в новые модели. В бюджетные Xiaomi Redmi Note 3/Redmi 4, LeEco, модели среднего класса, наподобие Honor 8, ASUS ZenFone 3, Meizu Pro 6, и даже в флагманы, Huawei Mate 9, HTC One M9 и Samsung Galaxy S6, к примеру.

Зачем? Для управления бытовой техникой — телевизорами, видеомагнитофонами (да какими ещё, к лешему, магнитофонами в 2017-м?), кондиционерами, микроволновками, ещё чем-нибудь шибко умным. Не жизненно необходимая функция, но убавить громкость, когда в дверь звонят, а у вас орёт на всю квартиру телевизор, и пульт затерялся неведомо где, будет всегда кстати.



Управлять техникой со смартфона не всегда необходимо, но очень часто полезно

Как правило, приложения в комплекте со смартфонами предназначены для управления техникой аналогичного со смартфоном бренда — Xiaomi, LeEco или Samsung, например. Но ничего не мешает вам отправиться в Google Play и по словам «ИК-пульт» или «IrDA» найти подходящую для вашей бытовой техники альтернативу. Для гурманов есть даже приложения, которые организуют передачу и приём файлов посредством ИК-порта — пригодится тем, у кого ещё не умер Siemens CX65 или Sony Ericsson K500i, но кабель для подключения к ПК уже безвозвратно потерян.

Передача файлов посредством Wi-Fi

Кстати, об обмене файлами между мобильниками — Bluetooth, которые все мы привыкли использовать для таких нужд, тоже довольно убогий и архаичный вариант для обмена видеозаписями и приложениями актуального размера. Гораздо разумнее использовать для этого Wi-Fi, который эдак раз в 5 быстрее, чем Bluetooth такой же степени актуальности.

Проблема состоит в том, что единого стандарта для передачи и приёма файлов с помощью Wi-Fi для Android не существует — Google либо агитирует складывать файлы в облачное хранилище «Диск», либо ратует за гибридный вариант передачи данных «Android Beam» — когда смартфоны нужно прислонить друг другу, они установят связь по NFC, а потом продолжать передавать файлы с помощью Bluetooth.



Вместо медлительного Bluetooth передавать файлы между смартфонами можно с помощью Wi-Fi

Поэтому для нашей затеи понадобятся вспомогательные средства. К примеру, известный каждому энтузиасту ES Проводник. Раз смартфон, два смартфон, каждый с установленным приложением. Оба действующих лица выбирают пункт «отправитель», один выбирает «получить», второй «отправить», выбор файлов — и передача на скорости 30-50 Мбит/с (зависит от смартфонов). Всё! В крайнем случае, скачайте себе и передайте другу по Bluetooth этот самый ES Проводник с официального сайта — 10 Мбайт «погоды не сделают», тем более, что размещение файла объёмом несколько сотен Мбайт в облаке вместо прямой передачи на смартфон — гораздо более глупая затея, особенно после смерти безлимитных мобильных тарифов в России.

Подключаем флэшки и жёсткие диски к смартфону/смартфон к телевизору

«Я сейчас далеко от компьютера, не смогу передать тебе файл» — красивая отговорка, если вам хочется отдохнуть, но в остальных случаях следует иметь в виду такую смартфонную функцию, как USB OTG (On-The-Go). Это когда к разъёму, который, как мы привыкли, пригоден только для подзарядки телефона или для подключения его к компьютеру, оказывается способен работать с флэшками, жёсткими дисками, карт-ридерами, клавиатурами-мышками, игровыми геймпадами и даже принтерами! Через переходник на полноразмерный USB-разъём, разумеется.

Никаких драйверов или прочих плясок с бубнами не требуется — подключаете, и всё работает. Таким образом, например, можно сразу «в поле» отправить фотографии с фотоаппарата родным/работодателю, закачать на смартфон пачку фильмов с HDD, чтобы смотреть их в длительном переезде, или наоборот, экстренно освободить карту памяти на мобильнике, чтобы хватило места для многочасовой видеозаписи.

Практически все новые смартфоны поддерживают подключение посредством USB OTG, но говорить «за всю Одессу» мы не станем, поэтому убедитесь, что ваша модель способна осилить такой тип соединения поиском словами «имя_смартфона OTG», или просто купите кабель за 50-300 рублей и экспериментируйте!



USB OTG позволяет подключать устройства к смартфону, как к компьютеру

С подключением смартфонов к телевизору дела обстоят сложнее. В давние времена мобильники оснащали отдельным выходом micro-HDMI, который работал прогнозируемым образом, да и кабель к нему достать было сравнительно легко. Затем, когда смартфоны стали избавлять от «лишних» разъёмов, к нему на смену пришёл стандарт MHL. Подключаете одну сторону кабеля к micro-USB/USB-C, а вторую к HDMI — смартфон выводит изображение на телевизор и при этом даже подзаряжается (если разъём на TV тоже соответствует стандарту MHL. Не соответствует — не подзаряжается). Некоторое время был популярен среди производителей смартфонов — в списке смартфонов с поддержкой этого стандарта особо выделяется гвардия Sony Xperia.

Но затем MHL «сдулся» из-за лицензионных разбирательств и ему на смену пришёл SlimPort — те же яйца принципы подключения устройств в ТВ, только свободные от патентных отчислений. Встречается в большинстве новых смартфонов LG, BlackBerry, некоторых моделях HTC и ASUS.

В большинстве случаев «Google и компания» рекомендуют использовать беспроводную передачу данных на экран с помощью Miracast. Подключаете приемник в телевизор, выбираете «трансляция экрана» (или что-то подобное) в смартфоне — и с задержкой в секунду-другую изображение начинает поступать на большой экран. Какой-никакой, а «видак».

Гостевой режим — когда нельзя отказать «дать попользоваться» смартфоном

Сторонники радикальных методов решения проблем этого не поймут, но случаются в жизни ситуации, когда смартфон нужно дать в руки супругу/ребёнку для звонков, игр или ещё чего-нибудь, но вываливать напоказ список приложений, фотографии, переписку в мессенджерах или банковские счета в клиентском софте не очень-то хочется. Запрос отпечатка пальцев спасает от любопытных глаз, но в большинстве смартфонов дополнительно «закрыть» отпечатком болезненную информацию нельзя. Один раз разблокировали смартфон — и он в полном распоряжении вашего чада/второй половинки/Пети, который пришёл в гости к вашему ребёнку.

Смартфоны давно поддерживают раздельные учётные записи для владельца и посторонних людей

Но есть и компромиссный вариант — создать второго пользователя смартфона, как раз для случаев, когда «мне просто позвонить/поиграть». Подробно схему этих (и многих других) «санкций» для любопытных пользователей мобильника мы рассматривали в соответствующей статье, поэтому сегодня на инструкциях останавливать не будем. Просто знайте — в любом современном мобильнике можно соорудить «пустую» часть системы, из которой нельзя будет получить доступ к вашим личным данным.

NFC — пропуск, банковская карта и пополнение проездного с мобильника

Помимо всяческих Bluetooth, Wi-Fi и 4G-модулей многие современные смартфоны поддерживают технологию NFC. Именно с её помощью владельцы новых iPhone и Samsung оплачивают товары в магазинах со смартфона вместо банковской карты. Технически, реализовать подобные трюки можно в огромной армии смартфонов с поддержкой NFC, но бюрократией и договорами с банками озаботились только Apple и Samsung, поэтому во всех остальных устройствах технологию будут «мариновать» для оплаты до лучших времён.

А вот здесь и сейчас NFC можно использовать как связь короткого действия для сеансов связи малого радиуса действия. Для жителей Москвы смартфон с NFC уже сейчас может заменить проездной (его прикладывают к турникету вместо транспортных карт), может работать терминалом для считывания срока действия и количества оставшихся поездок (нужно приложение, включенный NFC и один раз приложить карту к тыловой панели смартфона).



Сейчас NFC раскрутился за счёт платежей с телефона, но это не единственный его сценарий применения

Магазины постепенно внедряют NFC-метки — подошёл к витрине, приложил смартфон, и на экране отобразился полный список характеристик товара. Технически NFC поможет создать из смартфона пропуск на рабочее место, хотя лень сотрудников службы безопасности и устаревшие турникеты не всегда способствуют такой роскоши. Опять же, с помощью NFC и технологии Android Beam файлы между смартфонами можно передавать проще и быстрее, чем с помощью «чистокровного» Bluetooth.

В общем, технология не бесполезная, осталось только дождаться её внедрения хотя бы в том же объёме, как в Москве и в смартфонах Samsung. Будьте готовы использовать свой смартфон в качестве банковской карты и проездного уже в ближайшие пару лет.

Смартфон как сканер документов

Принтеры-сканеры постепенно перестали быть обязательным спутником домашнего компьютера (а домашние компьютеры уступили место ноутбукам, но сейчас не об этом), поэтому всякая бумажная волокита заканчивается походом с флэшкой к ребятам, которые печатают и ксерокопируют бумажные документы.

Но одно дело распечатать, и совсем другое — отсканировать документ. Смартфоны нынче начиняют крутыми камерами, которые превосходят специализированные фотоаппараты прошлых времён. Неужели им не по силам сфотографировать документ таким образом, чтобы он выглядел, как отсканированный на МФУ?

Вполне по силам, проблема состоит только в том, что фотография будет неизменно «кривой», потому что вы человек, а не сканер, и не сможет «прилипнуть» к документу параллельно плоскости, на которой он лежит.



Смартфон может работать в качестве сканера уже сейчас

Но тут на помощь приходят приложения, способные выровнять даже сфотографированные под углом документы и обрезать излишества вокруг листа бумаги. Звучит как магия, но это работает! В новых смартфонах Huawei/Honor такая функциональность камеры встроена изначально (режим «сканирование»), но подобными суперспособностями можно наделить любой смартфон — благо, приложений для этого в Google Play предостаточно. Одним из самых популярных представителей такого софта стал Microsoft Office Lens — умеет фотографировать, корректно обрабатывать снимки и загружать их в облачное хранилище. Побочные эффекты — очень настойчиво просит завести учётную запись Microsoft.

Видишь текст на иностранном языке — сфотографируй его, а смартфон переведёт!

Ну, положим, словари для перевода текста появились в смарфонах не сегодня, и не вчера — набрать непонятные слова по буквам, зная, с какого языка автоматике придётся переводить фразу на русский, на смартфонах можно лет эдак 12 как. А вот что вы будете делать, если вам нужно будет перевести надпись на китайском (если окажитесь туристом в Поднебесной, или просто для того, чтобы понять, что там написано в комплекте с посылкой из Aliexpress)?



Google Translate умеет переводить даже текст на фотографиях

А выход есть и уже давно — скачиваете приложение «Google Переводчик» (если оно у вас не установлено в стандартном комплекте после покупки смартфона) и, вместо ввода текста, нажимаете на значок камеры. Наводите «фоторужьё» на искомый текст, фотографируете его, а Google переводит иероглифы на некоторое подобие русского языка. Не ждите великолепный литературный перевод, но у вас хотя бы появится шанс понять, о чём идёт речь. Если на вывеске будет написано «осторожно: высокое напряжение! Не входить!», вы ещё скажете «гугл-переводчику» спасибо. Да и вообще, пригодится в хозяйстве всякому, кто не собирается учить иностранные языки пачками.