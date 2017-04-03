5 программ для восстановления данных на компьютере

По закону подлости, самые важные файлы проще всего потерять. Опасности подстерегают повсюду: забыли скопировать перед удалением, не туда сохранили, младший брат или ребёнок пользовался вашим компьютером, просто потерялось и так далее. Мы расскажем, как быстро вернуть утраченные фотографии со свадьбы, сборник стихов собственного сочинения и прочее, и прочее.

Disk Drill



Disk Drill

Программу Disk Drill стоит отметить не только за её функциональность, но и за очень простой интерфейс. В нём сложно запутаться. К тому же, это приложение доступно не только для Windows, но и для macOS. С его помощью можно восстанавливать данные с любых разделов, с внешних жёстких дисков, флешек, карт памяти и т. д. Вы можете выбрать между быстрым или глубоким сканированием, можете приостанавливать его и даже сохранять результаты поиска, чтобы вернуться к восстановлению позже.

К сожалению, бесплатная версия позволяет восстановить только до 100 МБ данных, а за полноценную версию придётся заплатить 49 долларов.

Подробнее: https://www.cleverfiles.com/

EaseUS Data Recovery Wizard



EaseUS Data Recovery Wizard

Это приложение тоже стоит отметить именно за его дружелюбный интерфейс. Встроенный помощник покажет вам каждый шаг для быстрого и безболезненного восстановления файлов, с которыми вы уже было попрощались.

Еще одно достоинство: с помощью EaseUS Data Recovery Wizard вы можете восстановить файлы не только на комьютере на Windows, но также и на устройствах с macOS, iOS (с подключенного смартфона или из iTunes-бэкапа) и Android.

Однако, за восстановление данных с помощью этой утилиты придётся прилично заплатить: на момент написание материала цена составляет 5122 рубля.

Подробнее: http://www.easeus.com/datarecoverywizardpro/

Glary Undelete



Glary Undelete

Но не всегда потерянные файлы стоят так дорого. Поэтому, к счастью, существуют и бесплатные программы. И среди них одна из самых интересных — Glary Undelete. К сожалению, работает она только под Windows и распознает только её файловые системы: NTFS, FAT32, FAT.

При этом Glary Undelete всё еще позволяет задать перед поиском различные фильтры: по имени, по дате, по размеру и т. д. Интерфейс у этого приложения стандартный для такого рода программ — напоминает всем известный «Проводник» Windows.

Подробнее: http://www.glarysoft.com/

Recuva



Recuva

Еще одна прекрасная бесплатная программа, которая поможет вам найти файлы на внешних и внутренних жёстких дисках, флешках, оптических дисках и картах памяти. С ней восстановить фотографии, документы и прочее едва ли сложнее, чем случайно удалить. К несчастью, она опять-таки рассчитана на работу только в Windows.

У Recuva есть интересная опция, противоположная восстановлению. Другими словами, с её помощью вы можете удалить файлы раз и навсегда, да так, чтобы восстановить их было уже точно невозможно. Это очень полезно, даже необходимо, когда вы продаёте старый накопитель, ноутбук или компьютер. У Recuva также есть и платная продвинутая версия, но она ненамного интереснее бесплатной.

Подробнее: https://www.piriform.com/recuva

Wise Data Recovery



Wise Data Recovery

Если вы очень торопитесь, то можете воспользоваться программой Wise Data Recovery — она умеет сканировать носители очень быстро. При этом выполняет свою работу она совершенно бесплатно. Пользоваться ей так же просто, как пользоваться «Проводником», так что у вас не займёт много времени разобраться в ней и перейти непосредственно к поиску пропажи. Поддерживается, правда, только операционная система Windows.

Подробнее: http://www.wisecleaner.com/wise-data-recovery.html