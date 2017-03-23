5 лучших программ для хранения паролей

О паролях нужно знать две вещи: они должны быть сложными и они должны быть разными на разных сайтах, сервисах, программах. Следовать этим правилам человеку с обычной памятью почти невозможно. Но теперь и не нужно — есть программы для хранения паролей. Рассказываем о пяти удобных и надёжных сейфах для кодовых слов.

Dashlane



Dashlane

Одно из самых интересных и функциональных приложений в этой сфере — Dashlane. Подписка на него стоит 40 долларов США в год, но есть и бесплатная версия, которая поддерживает все основные функции. Однако, нет ничего зазорного в том, чтобы платить за сохранность абсолютно всех ваших пар «логин-пароль».

У Dashlane есть клиенты для самых популярный операционных систем: Windows, macOS, Andorid, iOS — а также плагины для распространённых браузеров, помогающие мгновенно авторизовываться на сайтах. Все ваши пароли вы сможете синхронизировать между компьютерами и мобильными девайсами, поэтому никогда не останетесь «сидеть под дверью» какого-нибудь срочно понадобившегося приложения или сервиса.

Кроме того, Dashline также облегчает интернет-покупки. Он может хранить данные ваших карт для быстрого заполнения, а также позволяет сохранять историю покупок.

Подробнее: https://www.dashlane.com/

KeePass



KeePass

Не только лишь большие алчные корпорации готовы помочь вам хранить ваши пароли. Если вы носите шапочку из фольги и вечерами под одеялом пересматриваете сериал «Мистер Робот», то KeePass точно придётся вам по вкусу. Он имеет открытый исходный код и совершенно бесплатен.

Он совсем небольшой и запускается с флешки, стабильно работает, имеет встроенный настраиваемый генератор паролей и заслужил репутацию надёжного хранителя.

Но есть у него и свои недостатки. К примеру, у него нет автоматической синхронизации, даже платной. Но это легко исправляется — достаточно хранить его базу данных в любом облачном сервисе вроде Яндекс.Диска. Можно даже поместить туда всё приложение целиком, оно занимает очень мало места. Также не всем понравится весьма старомодный интерфейс программы, навевающей воспоминания о временах Windows XP и мониторов с половину рабочего стола.

Подробнее: http://keepass.info/

LastPass



LastPass

LastPass — это Facebook в мире менеджеров паролей. То есть, самый популярный и массово используемый. И на то есть причины. Он умеет не только хранить пароли и авторизовывать вас на интернет-сайтах, но также и в десктопных приложениях — никакого занудного Сtrl-С и Ctrl-V.

Как и Dashlane, это приложение позволяет вам хранить не только пароли и данные кредитных карт, но даже, например, данные вашего паспорта или других документов. Хранить их в облаке проще, чем всегда таскать с собой, рискуя и вовсе потерять.

При необходимости вы даже можете делиться своими паролями с вашими близкими или коллегами, если у них тоже есть это приложение. Причём можно выбрать, увидят ли они сам пароль или же просто смогут авторизоваться ровно до тех пор, пока вы сами того хотите. Подписка стоит 12 долларов в год.

Подробнее: https://www.lastpass.com/ru

RoboForm



RoboForm

Еще один популярный сервис — RoboForm. Любопытно, что вы можете бесплатно пользоваться им на мобильных платформах, но будете вынуждены регулярно платить за подписку, если захотите синхронизировать пароли с компьютером. Причём бесплатная версия для ПК позволяет хранить не больше 10 паролей. Подписка стоит около 895 рублей в год.

В остальном же это тоже отличное приложение, позволяющее не только обезопасить свои аккаунты от лёгких паролей и, соответственно, кражи, но также и от фишинга. Ведь приложение точно знает, как выглядит правильная ссылка для каждого вашего сервиса, и не перепутает её с очень похожей, созданной злоумышленниками специально, чтобы выманивать пароли.

Подробнее: https://www.roboform.com/ru

Sticky Password



Sticky Password

Если вы сомневаетесь в безопасности всех этих менеджеров паролей, то обратите внимание на Sticky Password. К этому приложению приложили руку профессионалы, создавшие бесплатный антивирус AVG.

Основные возможности у Sticky Password те же, что и у конкурентов — поддержка множества платформ, портативная USB-версия, синхронизация между устройствами, причём даже по локальной сети, и многое другое. Разработчики Sticky Password тоже хотят кушать, поэтому вам придётся раскошелится на 1890 рублей в год.

Подробнее: https://www.stickypassword.com/ru/