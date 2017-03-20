Чем заменить Skype: 5 быстрых удобных альтернатив

Skype всегда был большим, медленным и не очень-то удобным. Но долгое время он оставался едва ли не единственным вариантом для видеозвонков, поэтому приходилось терпеть все его изъяны. Теперь есть, из чего выбирать. И мы выбрали для вас пять лучших альтернатив «Скайпу».

ooVoo

Начнём с отличного приложения, которое до сих пор почему-то не на слуху — ooVoo. Оно присутствует на рынке уже много лет и сейчас имеет версии под множество самых разных платформ. Сервис готов похвастать всеми современными фишками: стикерами, эмоджи, всевозможными масками, накладываемыми на лету и т. д. Кроме того, ooVoo позволяет устраивать и групповые видеочаты — до 12 человек в каждом, а также хорошо работает даже при медленном соединении.

Подробнее: ooVoo



ooVoo

Talky

А вот Talky — новый, пока еще только развивающийся сервис. Об этом говорит уже то, что у него сейчас есть версия только для iOS. На остальных устройствах необходимо использовать веб-интерфейс.

С помощью Talky вы можете создавать видеочаты одновременно для 15 человек, так что можете собрать одновременно не только семью, но и, например, коллег по работе. В этом случае стоит помнить, что Talky также позволяет захватывать изображение не только с камеры, но и с экрана, то есть вы можете демонстрировать другим участником, что происходит на вашем дисплее.

Подробнее: Talky



Talky

Viber

Viber лишний раз представлять не нужно, он уже достаточно известен на территории России. В своё время это была просто альтернатива WhatsApp, который в то время не имел звонков и десктопного клиента.

Viber — весьма приличный мессенджер, доступный сразу на множестве платформ. Стикеры, публичные чаты и даже игры — всё это не обошло его стороной. К сожалению, Viber поддеживает только одиночные видеозвонки, а некоторые пользователи жалуются на обилие спама.

Подробнее: Viber



Viber

WeChat

Возможно, вы никогда не слышали об этом сервисе, а им пользуется огромное количество людей. В основном, с внутренней стороны китайской границы. Он доступен для мобильных устройств, также его можно найти для «Маков» и под Windows 10.

Как и другие сервисы, он предлагает вам текстовое, голосовое и видеообщение. WeChat даже пытается проникать на территорию социальных сетей, позволяя искать новых знакомых.

Подробнее: WeChat



WeChat

WhatsApp

C WhatsApp, кажется, знакомы уже даже российские дедушки и бабушки. Он стал фактически первым мессенджером в тот момент, когда бешенными темпами стали распространяться смартфоны с сенсорными экранами и планшеты. Несмотря на то, что Whatsapp очень многие функции добавляет заметно позже своих более юных и прытких конкурентов, он всё еще остаётся самым популярным мессенджером.

На сегодня WhatsApp может похвастаться поддержкой самых разных платформ (кроме Linux) и шифрованием сообщений. До недавного времени видеозвонки были доступны только пользователям iOS, но в конце 2016 года появилась поддержка и других популярных платформ.

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WhatsApp