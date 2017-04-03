Что интересного в обновлении Windows 10 Creators Update: 7 новых полезных функций

Не за горами новое глобальное обновление Windows 10. Оно носит название Windows Creators Update, является третьим по счёту за всю историю «Десятки», и более того: оно будет самым масштабным. Самые интересные из ожидаемых нововведений — в нашем материале.

Paint 3D



Paint 3D

Скорее всего, вы знакомы со стандартной программой Windows для создания несложных растровых рисунков — Paint. До сих пор она изменялась лишь незначительно, но сейчас нам обещают действительно новый продукт. Главная новая фича — возможность работать с трёхмерными моделями, а не только с «плоскими» рисунками. Что не менее важно, редактор все еще останется простым и понятным в управлении, так что вам не обязательно нужно быть профессиональным 3D-художником.

Автоблокировка компьютера, когда вы отходите от него



Автоблокировка ПК, когда вы отходите от него

Microsoft уделяет всё больше внимания безопасности вашей учётной записи. С появлением Windows 8 стало необходимо каждый раз вводить пароль при включении компьютера (ноутбука, планшета), а не так давно появилась система Windows Hello, которая при наличии у вашего устройства специальной инфракрасной камеры разблокирует ваш аккаунт при виде вашего лица.

Но как бы так еще сделать, чтобы устройство еще и блокировалось, когда вас нет рядом? По таймеру — не рационально, так как он будет срабатывать позже или раньше, чем нужно. В Windows Creators Update предусмотрен отличный инструмент для этого. Теперь компьютер можно научить блокироваться, когда рядом нет вашего смартфона — работает это через Bluetooth. Вам больше не придётся задумываться, нажали ли вы Win + L или же оставили компьютер незащищённым от чужих глаз и пальцев.

Встроенный сервис для стриминга Beam



Встроенный сервис для стриминга Beam

Иногда лучше поздно, чем никогда. Зарождение интереса к стриминговым сервисам Microsoft, будем честны, прозевала. Но это не мешает корпорации пытаться догнать упущенное спустя годы. Для этого с обновлением в Windows 10 появится возможность стримить игры через встроенный сервис Beam, который компания из Редмонда приобрела в середине прошлого года. Этот же сервис будет доступен в скором обновлении Xbox One.

Игровой режим



Игровой режим

Еще одна приятная новость для геймеров — специальный игровой режим. В нём вас не будет отвлекать от происходящего на экране совершенно ничто. Антивирусы, мессенджеры и прочие будут сидеть молча, в то время как вы будете сосредоточенно одерживать победу над виртуальными врагами. А сама Windows будет оптимизировать задачи так, чтобы игра получила максимальный приоритет и, соответственно, максимальный доступ к ресурсам компьютера.

Картинка-в-картинке

Если стриминг вошёл в нашу жизнь относительно недавно, то о функции Picture-in-Picture мы наслышаны еще с незапамятных времён — она была еще в телевизорах на ЭЛТ. И, наконец, она появилось и в Windows. Теперь, если вы ощущаете в себе потенциал Цезаря, то запросто можете поставить на проигрывание фильм или сериал, закрепить окошко с видеоплеером “Movies and TV” поверх остальных и заниматься другими делами. До сего момента закрепять окна можно было только с помощью сторонних приложений.

Новые настройки приватности



Новые настройки приватности

Появление Windows 10 породило несколько скандалов вокруг того, как Microsoft обращается с вашими персональными данными. Сообщения СМИ о том, что операционная система передаёт на сервера Microsoft абсолютно всё, что вы вводите на клавиатуре, мало кого могло оставить спокойным. Часть разного рода «шпионских» настроек можно было отключить без ковыряния реестра, но деактивировать остальное было уже сложнее. В Creators Update вы сможете управлять тем, какими данными вы хотите делиться с Microsoft, а какие предпочитаете держать в секрете.

Ночной режим



Ночной режим

Этот режим пригодится тем, кто работает за компьютером незадолго до сна. Возможно, вы слышали о том, что синий цвет дисплеев электронных устройств, если пользоваться ими перед сном, может приводить к бессоннице. В некоторых смартфонах вы можете самостоятельно регулировать баланс белого для того, чтобы сделать изображение более жёлтым. Теперь такая функция под названием Night Light появится и в Windows 10. Причём она может быть настроена на включение в определённое время суток.