Лучшие бесплатные антивирусы для Windows

Не обязательно тратиться на дорогие разрекламированные антивирусы. Сейчас на рынке немало отличных продуктов, которые предлагают мощную защиту от большинства современных угроз бесплатно, и имеют дополнительные полезные возможности.

AVG Antivirus Free



AVG Antivirus Free

AVG предлагает эффективную и бесплатную защиту от вирусов при совсем небольшой нагрузке на компьютер. Также среди плюсов: быстрое сканирование системы, очень гибкая настройка приложения, легко задать проверку системы по расписанию. AVG отлично справляется не только с вирусами, которые есть в его базе банных, но и с теми, которые он не встречал прежде.

Этот антивирус не предоставляет встроенной защиты для браузера, её в виде плагина нужно устанавливать отдельно. Зато у AVG есть отличная опция, с помощью которой можно восстановить работу компьютера, который даже толком не грузится из-за вирусов. Есть у AVG, однако, и свои недостатки. Он будет донимать вас рекламой, что со временем начинает раздражать.

Подробнее: http://www.avg.com/ru-ru/free-antivirus-download

Avira Free Antivirus



Avira Free Antivirus

Avira — отличный немецкий антивирус. Он способен бороться с огромным количеством вредоносных программ, не злоупотребляет ресурсами системы и имеет простой и приятный интерфейс. Также бесплатная версия Avira защитит вас от фишинговых сайтов и вирусов, которые блокируют компьютер и требуют выкуп за разблокировку. Наконец, вы получите возможность пользоваться фирменным VPN в пределах 500 МБ в месяц. Главный минус, опять-таки, заключается в навязчивом предложении купить полноценную версию.

Подробнее: https://www.avira.com/ru/free-antivirus-windows

Avast Free Antivirus



Avast Free Antivirus

На Avast стоит обратить внимание уже потому, что он имеет очень широкую аудиторию — более 400 млн человек пользуются именно этим антивирусом.

Последняя версия Avast имеет отличительную черту — специальный тихий режим, чтобы всплывающие окна не беспокоили вас во время игр. И, что немаловажно, этот режим включается автоматически. Кроме того, Avast имеет встроенный менеджер паролей — совершенно необходимую в наше время вещь. Больше о менеджерах паролей можно прочесть в материале: «5 лучших программ для хранения паролей». Еще одна крутая дополнительная «фича»: инспектор интернет-соединений, который поможет узнать, насколько безопасная ваша локальная сесть и нет ли угрозы для каких-либо из её узлов извне.

Подробнее: https://www.avast.ru/index

Bitdefender Antivirus Free Edition



Bitdefender Antivirus Free Edition

Несмотря на то, что, возможно, это название вам незнакомо, бесплатный Bitdefender Antivirus обладает одним из самых надёжных механизмов защиты от вирусов. У него очень приятный интерфейс, и он отлично подходит для тех, кто хочет, чтобы всё работало само без какого-либо вмешательства пользователя. Поэтому вместо многочисленных настроек пользователь получает продукт, который неплохо справляется со всеми проблемами, не дергая вас за рукав.

Также Bitdefender Antivirus наилучшим образом справляется с фишингом, не позволяя злоумышленникам получить ваши пароли или данные кредитной карты на поддельных сайтах.

Подробнее: https://www.bitdefender.com/solutions/free.html

Sophos Home



Sophos Home

Sophos Home — относительно новый игрок на рынке. Кроме защиты от вирусов и анти-фишингового инструмента для вашего браузера он предлагает и еще один очень актуальный инструмент — нечто вроде «родительского контроля». Это не новая опция в антивирусах, но обычно её можно встретить только в платных версиях. В случае же с Sophos Home вы получаете её в бесплатной версии антивируса.

Также, что любопытно, вы можете иметь контроль над всеми установленными вами копиями Sophos Home (вплоть до 10-ти) через специальную онлайн панель управления прямо из браузера. То есть, вы можете из любого места, где есть интернет, отслеживать состояния антивирусов на ваших ПК, читать отчёты о проведённом сканировании, менять настройки, запрещать что-либо с помощью родительского контроля и т.д. Это очень удобно, если, как это нередко бывает, вы единственный «тыжпрограммист» с множеством родственников околопенсионного возраста, которым вы регулярно чистите компьютеры и ноутбуки от вирусов.

Подробнее: https://home.sophos.com/