Лучшие бесплатные антивирусы для Windows

Ferra.ru, 

Не обязательно тратиться на дорогие разрекламированные антивирусы. Сейчас на рынке немало отличных продуктов, которые предлагают мощную защиту от большинства современных угроз бесплатно, и имеют дополнительные полезные возможности.

AVG Antivirus Free

AVG Antivirus Free
AVG Antivirus Free

AVG предлагает эффективную и бесплатную защиту от вирусов при совсем небольшой нагрузке на компьютер. Также среди плюсов: быстрое сканирование системы, очень гибкая настройка приложения, легко задать проверку системы по расписанию. AVG отлично справляется не только с вирусами, которые есть в его базе банных, но и с теми, которые он не встречал прежде.

Этот антивирус не предоставляет встроенной защиты для браузера, её в виде плагина нужно устанавливать отдельно. Зато у AVG есть отличная опция, с помощью которой можно восстановить работу компьютера, который даже толком не грузится из-за вирусов. Есть у AVG, однако, и свои недостатки. Он будет донимать вас рекламой, что со временем начинает раздражать.

Подробнее: http://www.avg.com/ru-ru/free-antivirus-download

Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus
Avira Free Antivirus

Avira — отличный немецкий антивирус. Он способен бороться с огромным количеством вредоносных программ, не злоупотребляет ресурсами системы и имеет простой и приятный интерфейс. Также бесплатная версия Avira защитит вас от фишинговых сайтов и вирусов, которые блокируют компьютер и требуют выкуп за разблокировку. Наконец, вы получите возможность пользоваться фирменным VPN в пределах 500 МБ в месяц. Главный минус, опять-таки, заключается в навязчивом предложении купить полноценную версию.

Подробнее: https://www.avira.com/ru/free-antivirus-windows

Avast Free Antivirus

Avast Free Antivirus
Avast Free Antivirus

На Avast стоит обратить внимание уже потому, что он имеет очень широкую аудиторию — более 400 млн человек пользуются именно этим антивирусом.

Последняя версия Avast имеет отличительную черту — специальный тихий режим, чтобы всплывающие окна не беспокоили вас во время игр. И, что немаловажно, этот режим включается автоматически. Кроме того, Avast имеет встроенный менеджер паролей — совершенно необходимую в наше время вещь. Больше о менеджерах паролей можно прочесть в материале: «5 лучших программ для хранения паролей». Еще одна крутая дополнительная «фича»: инспектор интернет-соединений, который поможет узнать, насколько безопасная ваша локальная сесть и нет ли угрозы для каких-либо из её узлов извне.

Подробнее: https://www.avast.ru/index

Bitdefender Antivirus Free Edition

Bitdefender Antivirus Free Edition
Bitdefender Antivirus Free Edition

Несмотря на то, что, возможно, это название вам незнакомо, бесплатный Bitdefender Antivirus обладает одним из самых надёжных механизмов защиты от вирусов. У него очень приятный интерфейс, и он отлично подходит для тех, кто хочет, чтобы всё работало само без какого-либо вмешательства пользователя. Поэтому вместо многочисленных настроек пользователь получает продукт, который неплохо справляется со всеми проблемами, не дергая вас за рукав.

Также Bitdefender Antivirus наилучшим образом справляется с фишингом, не позволяя злоумышленникам получить ваши пароли или данные кредитной карты на поддельных сайтах.

Подробнее: https://www.bitdefender.com/solutions/free.html

Sophos Home

Sophos Home
Sophos Home

Sophos Home — относительно новый игрок на рынке. Кроме защиты от вирусов и анти-фишингового инструмента для вашего браузера он предлагает и еще один очень актуальный инструмент — нечто вроде «родительского контроля». Это не новая опция в антивирусах, но обычно её можно встретить только в платных версиях. В случае же с Sophos Home вы получаете её в бесплатной версии антивируса.

Также, что любопытно, вы можете иметь контроль над всеми установленными вами копиями Sophos Home (вплоть до 10-ти) через специальную онлайн панель управления прямо из браузера. То есть, вы можете из любого места, где есть интернет, отслеживать состояния антивирусов на ваших ПК, читать отчёты о проведённом сканировании, менять настройки, запрещать что-либо с помощью родительского контроля и т.д. Это очень удобно, если, как это нередко бывает, вы единственный «тыжпрограммист» с множеством родственников околопенсионного возраста, которым вы регулярно чистите компьютеры и ноутбуки от вирусов.

Подробнее: https://home.sophos.com/

Автор
Ferra.ru
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