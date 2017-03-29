5 бесплатных замен Microsoft Office

Microsoft Office давно стал своего рода стандартом, и мало кто вообще задумывается об альтернативах. А они есть в обилии, причём многие из них бесплатны и не уступают платному «Офису» в функциональности. Мы расскажем вам о пяти вариантах.

FreeOffice 2016



FreeOffice 2016

Одним из лучших «заменителей» Microsoft Office по праву можно назвать FreeOffice 2016. Он прекрасно работает не только с форматами DOC, XLS и PPT, но и c современными DOCX, XLSX и PPTP. Причём он умеет не только открывать документы в этих форматах, но и сохранять в них. Поэтому, к примеру, вы можете продолжать работать дома над рабочими документами в бесплатном FreeOffice 2016, и брать их с собой обратно на работу, продолжая редактировать их в Microsoft Office.

Более того, FreeOffice 2016 позволяет также работать с файлами PDF и ePUB, а его интерфейс не покажется сложным при переходе с Microsoft Office. Приложения доступны для Windows, Linux и Android.

Подробности: http://www.freeoffice.com/ru/

LibreOffice



LibreOffice

Самым большим количеством всевозможных опций обладает пакет приложений LibreOffice. Он является не только бесплатным решением, но и софтом с открытым кодом, поэтому за его «спиной» — большое сообщество разработчиков, которое регулярно расширяет функциональность пакета. В отличие от FreeOffice 2016, LibreOffice доступен и для macOS. Кроме текстового редактора и редактора таблиц, этот пакет также включает средства для создания презентаций, для работы с базами данных, с векторной графикой и формулами. И, несмотря на свою «бесплатность» и более чем 20-летнюю историю, LibreOffice имеет современный и приятный интерфейс.

Подробнее: https://ru.libreoffice.org/

WPS Office 2016



WPS Office 2016

А вот приложение, которое работает и на iOS, и на Android, и на Windows, и на Linux. Для полного счастья не хватает только поддержки macOS. WPS Office 2016 больше всего внешне похож на Microsoft Office, так что, если вам нужно пересесть на новый офисный пакет с минимальными потерями времени на привыкание, то это то, что вам нужно. Правда, выбор приложений далеко не так широк. В WPS Office 2016 входят только Writer, presentation, Spreadsheet и приложение для работы с PDF.

Подробнее: https://www.wps.com/

Google Docs



Google Docs

Но всё это достаточно привычные приложения. Гораздо интереснее может показаться Google Docs, ведь этот сервис позволяет не только создавать и редактировать документы, но и работать над ними сразу нескольким людям одновременно. Также большим плюсом будет тесная интеграция с другими сервисами Google. Интерфейс, с одной стороны, простой, не вызывающий. С другой, местами он кажется непоследовательным, а некоторые необходимые функции спрятаны в не самых очевидных местах.

Подробнее: https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/

iWork for Apple



iWork

Приверженцы «яблочной» техники могут не ходить далеко в поисках замены «офису», а воспользоваться приложениями, входящими в состав iWork. Как можно догадаться из названия, этот пакет ориентированным именно на работу в macOS и iOS, адаптации под остальные платформы нет. Интерфейс iWork очень отличается от такового у Microsoft Office, поэтому первое время вам придётся потратить на его освоение.

Подробнее: http://www.apple.com/ru/iwork/