5 бесплатных альтернатив Adobe Photoshop

Ferra.ru, 

Adobe резко подняла цены на подписки на свои приложения, самое популярное из которых — Photoshop. Если не хотите платить вдвое больше за то же самое — выбирайте любую из мощных бесплатных альтернатив.

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express

Не удивительно, но и в самой Adobe понимают, что не все хотят ультимативный редактор фотографий за огромные деньги. Поэтому компания предлагает бесплатную, но сильно облегчённую версию.

У приложения есть версии не только для компьютеров и ноутбуков, но и для смартфонов и планшетов. Adobe Photoshop Express скорее напоминает какой-нибудь Instagram, нежели привычный Photoshop, все присутствующие инструменты работают так же качественно, как и в полноценной версии. Однако, за некоторые из них вам всё же предложат заплатить.

Скачать Adobe Photoshop Express: WindowsiOS / Android / Windows Phone

GIMP

GIMP
GIMP

Одна из лучших альтернатив, если вы хотите почти такой же мощный и функциональный продукт, как Adobe Photoshop, это GIMP. Он не только бесплатный, но и имеет открытый исходный код, что позволяет работать над его улучшением огромному количеству добровольцев. Благодаря этому для GIMP написано множество плагинов и скриптов, а еще он может работать и с плагинами для Adobe Photoshop. Ещё один плюс GIMP в том, что он появился еще в середине 90-х, и за прошедшие годы в интернете накопилось огромное количество бесплатных курсов и инструкций.

Скачать GIMP: Windows, macOS, Linux

Photo Pos Pro

Photos Pos Pro
Photos Pos Pro

Интерфейс еще одного бесплатного аналога «Фотошопа» — Photo Pos Pro — одновременно будет понятен и удобен как новичкам, так и продвинутым пользователям. И он гораздо более интуитивно понятен, чем GIMP. Photo Pos Pro поддерживает не только слои, но и макросы для автоматизации рутинных задач.

Что любопытно, раньше программа была условно-бесплатной, позволяя сохранять изображения только в разрешении немногим больше Full HD. Но с недавних пор Photo Pos Pro можно пользоваться бесплатно без ограничений, а по желанию поддержать проект пожертвованием.

Скачать Photos Pos Pro: Windows

Paint.NET

Paint.NET
Paint.NET

Paint.NET родился как учебный проект старшекурсников из Университета штата Вашингтон и изначался распространялся с открытым исходным кодом. Приложение создавали как альтернативу Microsoft Paint, но со временем оно превратилось в мощный и при этом простой редактор, решающий большинство любительских и полупрофессиональных задач.

Из коробки Paint.NET поддерживают работу со слоями, а вот для масок уже необходимо подключать отдельный плагин. Приложение имеет большой выбор фильтров и всевозможных инструментов, но, надо заметить, не такой широкий, как у GIMP. У Paint.NET простой и понятный интерфейс, плюс редактор быстро работает даже на достаточно слабых компьютерах.

Скачать Paint.NET: Windows 

Pixlr Editor

Pixlr Editor
Pixlr Editor

Иногда фотографии приходится редактировать на компьютере, где у вас просто нет прав на установку программ. Тогда на помощь придёт Pixlr Editor. Это веб-приложение, то есть оно работает прямо в браузере.

Кроме того, Pixlr Editor может похвастать родством с именитой компанией AutoDesk, которая также разрабатывает всемирно известные программы для 3D-проектирования.

Pixlr Editor поддерживает многое из того, что есть у других бесплатных редакторов фото. Единственное, что в нём недостаёт, это автоматизации рутинных задач. Тем не менее, он умеет производит операции одновременно над несколькими изображениями.

Сайт Pixlr Editor (для всех операционных систем)

Автор
Ferra.ru
Теги
Adobe Photoshop GIMP paint.net

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