5 бесплатных альтернатив Adobe Photoshop

Adobe резко подняла цены на подписки на свои приложения, самое популярное из которых — Photoshop. Если не хотите платить вдвое больше за то же самое — выбирайте любую из мощных бесплатных альтернатив.

Adobe Photoshop Express



Adobe Photoshop Express

Не удивительно, но и в самой Adobe понимают, что не все хотят ультимативный редактор фотографий за огромные деньги. Поэтому компания предлагает бесплатную, но сильно облегчённую версию.

У приложения есть версии не только для компьютеров и ноутбуков, но и для смартфонов и планшетов. Adobe Photoshop Express скорее напоминает какой-нибудь Instagram, нежели привычный Photoshop, все присутствующие инструменты работают так же качественно, как и в полноценной версии. Однако, за некоторые из них вам всё же предложат заплатить.

Скачать Adobe Photoshop Express: Windows / iOS / Android / Windows Phone

GIMP



GIMP

Одна из лучших альтернатив, если вы хотите почти такой же мощный и функциональный продукт, как Adobe Photoshop, это GIMP. Он не только бесплатный, но и имеет открытый исходный код, что позволяет работать над его улучшением огромному количеству добровольцев. Благодаря этому для GIMP написано множество плагинов и скриптов, а еще он может работать и с плагинами для Adobe Photoshop. Ещё один плюс GIMP в том, что он появился еще в середине 90-х, и за прошедшие годы в интернете накопилось огромное количество бесплатных курсов и инструкций.

Скачать GIMP: Windows, macOS, Linux

Photo Pos Pro



Photos Pos Pro

Интерфейс еще одного бесплатного аналога «Фотошопа» — Photo Pos Pro — одновременно будет понятен и удобен как новичкам, так и продвинутым пользователям. И он гораздо более интуитивно понятен, чем GIMP. Photo Pos Pro поддерживает не только слои, но и макросы для автоматизации рутинных задач.

Что любопытно, раньше программа была условно-бесплатной, позволяя сохранять изображения только в разрешении немногим больше Full HD. Но с недавних пор Photo Pos Pro можно пользоваться бесплатно без ограничений, а по желанию поддержать проект пожертвованием.

Скачать Photos Pos Pro: Windows

Paint.NET



Paint.NET

Paint.NET родился как учебный проект старшекурсников из Университета штата Вашингтон и изначался распространялся с открытым исходным кодом. Приложение создавали как альтернативу Microsoft Paint, но со временем оно превратилось в мощный и при этом простой редактор, решающий большинство любительских и полупрофессиональных задач.

Из коробки Paint.NET поддерживают работу со слоями, а вот для масок уже необходимо подключать отдельный плагин. Приложение имеет большой выбор фильтров и всевозможных инструментов, но, надо заметить, не такой широкий, как у GIMP. У Paint.NET простой и понятный интерфейс, плюс редактор быстро работает даже на достаточно слабых компьютерах.

Скачать Paint.NET: Windows

Pixlr Editor



Pixlr Editor

Иногда фотографии приходится редактировать на компьютере, где у вас просто нет прав на установку программ. Тогда на помощь придёт Pixlr Editor. Это веб-приложение, то есть оно работает прямо в браузере.

Кроме того, Pixlr Editor может похвастать родством с именитой компанией AutoDesk, которая также разрабатывает всемирно известные программы для 3D-проектирования.

Pixlr Editor поддерживает многое из того, что есть у других бесплатных редакторов фото. Единственное, что в нём недостаёт, это автоматизации рутинных задач. Тем не менее, он умеет производит операции одновременно над несколькими изображениями.

Сайт Pixlr Editor (для всех операционных систем)