11 скрытых возможностей Google Chrome

Браузер Google Chrome полон маленьких, но очень полезных возможностей. Они не спрятаны где-то далеко, некоторые из них даже лежат на поверхности. Однако, читая наш материал, вы наверняка неоднократно зададитесь вопросом: «А что, так можно было?».

Режим инкогнито

Нет, не обязательно быть торговцем наркотиками или людоедом, чтобы вам мог пригодится этот режим. И простой порядочный человек может захотеть, чтобы не все его следы пребывания в сети сохранились в браузере. К примеру, возможно, вы не хотите, чтобы после поиска обручальных колец за вами повсюду бегала их реклама, которая может испортить весь сюрприз, если девушка заглянет в ваш ноутбук. Причин может быть множество. Но достаточно нажать сочетание клавиш «Ctrl + Shift + N» и откроется новое окно браузера. В нём вы можете искать всё что угодно и заходить куда угодно, не боясь, что информация об этом сохранится в браузере. Также эта функция полезна для того, чтобы зайти на тот или иной сайт или сервис без того, чтобы он подстроил контент под вас по уже собранной о вас ранее информации.





Возможность выбрать сразу несколько вкладок

Думаю, многие знают, что можно взять мышкой любую вкладку и переместить её или даже «открепить» и поместить в другое окно. Но вы вряд ли знали, что так можно делать сразу с несколькими вкладками — достаточно зажать кнопку Ctrl и кликнуть на каждую нужную вкладку. И не забыть отпустить Ctrl непосредственно перед перетаскиванием.

Меняем тему браузера

Если вам кажется, что в вашей жизни день ото дня ничего не меняется, то попробуйте сменить тему браузера. У Google Chrome есть богатый выбор самых разнообразных тем, так что найти что-то по душе не составит труда. Нужно зайти в настройки (три кружочка в правом верхнем углу) и нажать кнопку «Выбрать тему».



Меняем тему оформления Google Chrome

Открываем случайно закрытую вкладку

Это настолько старая возможность, что мне всегда казалось, что ей пользуются все. Пока я недавно не «открыл» её для своего коллеги. Если вы случайно или даже намеренно закрыли вкладку и теперь не помните, как снова найти эту страницу, просто нажмите «Ctrl + Shift + T» и вуаля — перед вами та самая вкладка. Или всё еще не та. Тогда процесс можно повторить несколько раз.

Перетягиваем ссылку в панель закладок

У Chrome есть очень удобный инструмент — панель закладок. Она находится прямо под адресной строкой и предоставляет быстрый доступ к тем избранным вами закладкам, которые нужны вам настолько часто, что вы предпочли бы держать их перед глазами. Чтобы добавить туда ссылку, достаточно просто потянуть её мышкой и бросить на панель.

Удаляем следы вашей активности в браузере

Если вдруг вы думали, что ищете что-то в режиме «инкогнито», а оказалось, что нет, то не спешите расстраиваться. Google Chrome имеет сочетание клавиш и на этот случай жизни. Достаточно нажать «Ctrl + Shift + Delete» и перед вами появится меню, где вы можете поставить галочки на всём, что хотите очистить: куки, историю загрузок и т.д.



Удаляем историю

Сохраняем сессию

К примеру, вы которую неделю подряд пишете диплом и ваш браузер трещит от количества вкладок. А тут вдруг нужно, например, выбрать подарок родителям, что подразумевает, что нужно открыть еще несколько вкладок. Чтобы не рисковать предыдущими, вы можете сохранить их все в отдельную папку в избранных. И в Google Chrome это проще простого: достаточно одновременно нажать «Ctrl + Shift + D» и выбрать место сохранения. Теперь вы можете спокойно закрыть все эти вкладки и открыть их разом уже в другой раз, когда захотите к ним вернуться.

Создаём ярлык на любую ссылку на рабочем столе

Не обязательно хранить ссылки на интернет-страницы в избранном браузера – можно класть их прямо на рабочий стол. Для этого достаточно потянуть любую ссылку из браузера и бросить её на рабочем столе. Но есть более изящный способ. Снова заходим в меню, значок которого находится в правом верхнем углу, выбираем пункт «Дополнительные инструменты», и в подменю нажимаем на «Добавить на рабочий стол…». Это даст вам возможность сразу задать нужное имя для ярлыка, а также при таком способе его картинка будет логотипом сайта, а не логотипом Google Chrome.



Добавляем ярлык на рабочий стол

Быстрое переключение между вкладками

Не самая полезная, но всё же стоящая внимания опция. Для любителей печатать вслепую и пользоваться всевозможными сочетаниям клавиш будет полезно знать, что вы можете перемещаться между вкладками браузера и без мыши. Для этого необходимо зажать клавишу Ctrl и нажать на любую из цифр — соответствующая порядковому номеру вкладка станет активной.

Открываем браузер с заданными страницами

Если вы начинаете свой (рабочий) день с проверки какого-то стандартного списка любимых или необходимых сайтов, то вы можете запросто настроить Google Chrome так, чтобы при открытии нового окна или перезапуске браузера, он открывал одни и те же страницы. Заходим в настройки, находим подпункт "Задать страницы" и добавляем хоть целый список.



Задаем запуск определенных страниц при открытии Google Chrome

Создаем контролируемый профиль для ребёнка

Проблема ограждения детей от информации, которую им еще пока рано знать, пока никем полностью не решена. Но с помощью настроек Google Chrome вы можете попытаться хоть как-то помешать вашему ребёнку ходить по запрещённым сайтам. Для этого нужно зайти в настройки (их можно найти в выпадающем меню в правом верхнем углу под крестиком), найти кнопку «Добавить пользователя» и не забыть поставить галочку «Просматривать сайты, открытые этим пользователем, и контролировать его действия через аккаунт %ваш аккаунт%». Через короткое время после этого вы получите ссылку на страницу, с помощью которой сможете закрывать доступ для этого нового аккаунта к различным сайтам, а также смотреть историю его посещений».



Создаем контролируемую учётную запись для ребёнка

Собственный диспетчер задач

Все или, по крайней мере, многие знают, что такое Диспетчер задач в операционной системе Windows. Но не все, что и у Google Chrome есть свой собственный. Он позволяет увидеть все открытые вкладки, и сколько каждая из них потребляет ресурсов компьютера. Кроме того, тоже самое справедливо и для расширений. При желании, через диспетчер задач можно «убить» любой процесс.