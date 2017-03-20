Как всё успеть и ничего не забыть: 5 лучших сервисов для ведения списка дел

Признайтесь себе, что уже не способны держать в голове все дела, даты, мелкие и большие задачи и сроки. Когда то одно, то другое начинает выпадать из поля зрения, на помощь приходят полезные веб-сервисы: от простых ToDo-списков до целых систем с учётом времени и возможностью работать группами над разными проектами. О лучших из них — в нашей статье.

Habitica

Геймификация — последнее слово в решении рутинных задача вроде учёбы или управления собственным временем. Когда самомотивации становится недостаточно, на помощь приходят сервисы, которые гладят пользователя по голове при выполнении каждой задачи, дают ему бонусные очки и всячески подбадривают, что бы ни случилось. С этой позиции к управлению задачами подошёл и сервис Habitica, который раньше назывался HabitRPG. Прежнее название говорило само за себя.

По сути, этот сервис — просто менеджер задач, но многое взято из игр жанра RPG. Вас ожидает не просто монотонное вписывание дел, а сражения над монстрами, зарабатывание самоцветов, золота и серебра, создание и персонализация своего персонажа, а также покупка снаряжения вроде деревянных доспехов, зачарованных сундуков и тому подобного. Также примечательной особенностью является наличие отдельной графы для закрепления полезных привычек или отказа от старых.

MeisterTask



MeisterTask

Ещё один прекрасный менеджер задач — сервис MeisterTask. Если вы прежде не были знакомыми с подобными системами, то найдёте его интерфейс простым и понятным, и разберётесь в два счёта. Если же вы успели поработать с таким монстром, как JIRA, то будете приятно удивлены, насколько менеджер задач может быть легче и приятнее. При всём при этом сервис позволяет вести проекты вместе с другими пользователями, так что его вполне можно использовать и в рабочих коллективах. Но и учащиеся, и даже домохозяйки найдут его более чем простым и наглядным, чтобы поднять свою эффективность и начать наконец успевать все запланированные дела.

MeisterTask использует методологию канбан. Каждое дело — это карточка, которую вы мышкой кладете в один из столбиков в зависимости от статуса, например, «В процессе», «Выполнено», «Отложено». Внутри карточки вы можете создавать списки дел, обмениваться комментариями с другими людьми, которые участвуют в этом деле, прикреплять файлы и вести временной учёт.

Pintask



Pintask

Каждый хочет создать свой менеджер задач с блэкджеком и теми функциями, которых нет у других. Упростить задачу позволяет Pintask — таск-трекер, который можно допилить напильником. Другими словами, он, во-первых, поддерживает работу со сторонними расширениями, которые привносят новые, порой весьма важные функции. Во-вторых, если вы знакомы с JavaScript, то сможете написать нужный вам плагин самостоятельно. Другими словами, главная особенность Pintask — кастомизация.

Trello



Trello

Но самым популярным на данный момент является сервис, о котором вы, вероятнее всего, уже слышали — Trello. Одна из его особенностей — возможность задавать разный приоритет задачам, что позволяет легче понять, с чего начать и чем продолжить, чтобы дела не просто выполнялись, а выполнялись вовремя. Но в целом различий между Trello и Meistertask немного. Те же карточки и хорошая наглядность, та же возможность устанавливать сроки и работать командой. Возможно, главное отличие — Trello появился намного раньше и уже успел стать очень популярным среди множества людей, которым не хватает порядка в жизни.

Todoist



Todoist

Вполне возможно, что все эти менеджеры задач, несмотря на их простоту, все равно окажутся слишком громоздкими для вас. Тогда на выручку придёт Todoist. Это простой, но очень удобный облачный сервис для ведения списков дел. Он позволяет создавать списки по категориям, устанавливать дедлайны, чтобы ни один из них не остался незамеченным. Также, что очень удобно, есть возможность ставить разные приоритеты. Это пригодится тем, чьи списки дел стремятся к бесконечности. В списках может быть несколько подуровней с новыми списками. Todoist имеет не только веб-страничку, но и приложения под все мобильные ОС, причём синхронизация происходит моментально.