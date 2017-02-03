5 знаменитых приложений и игр, которые «сдулись» на пике популярности

Об этих приложениях и играх говорили на каждом углу, им предсказывали большое будущее, винили во всех грехах. Они породили подражателей, поставили рекорды популярности и… ушли ко дну в короткий срок. Вспоминаем «бомбические» в недавнем прошлом игры и программы, которые сегодня никому не нужны.

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Pokémon GO!

Начнём со «свеженького». Невероятно популярное приложение, которое принесло разработчикам свыше $100 млн менее, чем за месяц, и спровоцировало истерию вроде бы взрослых и уравновешенных людей по всему миру. Игроки попадали в ДТП, проникали на охраняемые территории, ловили покемонов во время священнослужений, не отвлекались от игры даже после ранений. Страховка жизни фанатов Pokémon GO! стала отдельной услугой в портфолио коммерческих компаний, а власти Китая полностью запретили игры на основе дополненной реальности с привязкой координат по спутнику.



Даже верится, что истерия по Pokemon Go! осталась в прошлом

Игра не предлагала ничего нового, кроме, собственно, покемонов вместо абстрактных штуковин, которые нужно коллекционировать. Но почему-то «выстрелила» с невероятной силой и породила множество приложений-«клонов». А спустя пару месяцев игра надоела и журналистам, и государству, и игрокам, да вообще всем! Pokémon GO! перестал мелькать в новостях, количество загрузок приложений в App Store и Google Play пошло на убыль, пользователи поставили игре три звезды из пяти возможных и перестали уделять ей внимание.



Реакция общественности

Почему так произошло? Отчасти из-за однообразия игры: собирать покемонов ради собирательства месяцы напролет готовы немногие. Да и с новичками игра не церемонится — им приходится самостоятельно разбираться в логике игры с дополненной реальностью.

Дальше — больше. Чем меньше людей играют «в покемонов» в твоём городе — тем слабее соревновательный интерес и стимул играть впредь. Социальная составляющая сначала подбросила игру на вершину хит-парадов, а теперь вернула её на землю.



А вообще, полезное занятие же!

Prisma

Приложение, которое было призвано сделать банальные фотографии чуть менее банальными. Снимаем фото, отправляем его в облачное хранилище и выбираем, в стиле какого из художников хотел бы увидеть фото. После этого нейросеть (натренированный по определённым подвидам живописи алгоритм искусственный интеллект) колдует над фотографией и выдаёт готовый результат. Иногда просто забавный, иногда приятный с художественной точки зрения.



Как задумывали изначально

Фоторедакторы, работающие по принципу «сделать хорошо и автоматически», существовали и раньше, но Prisma стала «игрушкой» с эффектом новизны. Поэтому приложение, которое разработал один из сотрудников холдингов Mail.ru и Яндекс, взлетело на вершины хит-парадов в магазинах приложений Apple и Google почти на всей территории бывшего СССР. За 10 дней «Призму» скачали миллион раз! Фотографы поднимали приложение на смех, но «простым трудящимся» Prisma понравилась — стилизованные под картины «фотки» заполонили социальные сети. Затем «пародию» на Prisma под названием Vinci выпустили разработчики социальной сети ВКонтакте.



Что произошло

А потом пользователи резко «наигрались» со всеми эффектами приложения, не нашли стимула для того, чтобы вернуться в него снова, и… нет, не отказались от незатейливого софта, а перенесли внимание на китайский редактор сэлфи с повышенной «кавайностью» — Meitu.

Запала Prisma хватило чуть больше, чем на полгода — приложение, которое возглавляло рейтинги в июле, уже в январе опустилось на 125 место в App Store и 285 место в Google Play в России. Вопреки тому, что «Призма» научилась обрабатывать видео, долгоиграющим приложением-хитом она стать не смогла — без серьёзных обновлений взрывной рост закончился настолько же стремительным падением популярности, а её разработчики сейчас высказываются в стиле «не очень-то и хотелось это была замечательная проба пера, а монетизация и удерживание интереса в приложению не входили в наши приоритеты».



Итоги

Evernote

В отличие от сиюминутных приложений-игрушек, которые «протухли» из-за однообразия, Evernote прославился как раз потому, что был полезен и удобен. Удобный сервис для хранения и синхронизации заметок, быстрое приложение, возможность «фаршировать» заметки дополнительным контентом – например, добавлять к тексту музыку и фото.

Evernote был и остаётся не единственным сервисом для работы с заметками (мягко говоря, не единственным), но одним из самых удобных и наиболее умело раскрученных. Огромное количество положительных отзывов, договоренности с производителями смартфонов, за счёт которых приложение Evernote входило в стандартный комплект софта на многих Android-мобильниках. Разработчики Evernote, к слову, обошлись без звёздной болезни, не прекращали работу над своим детищем и постоянно увеличивали его функциональность. Бесплатное приложение с расширенной функциональностью за доплату нравилось всем, компания получала инвестиции сотнями миллионов долларов, её ставили в пример новичкам «софтостроения». Заметки с синхронизацией стали популярными даже в бизнес-среде, корпорации тоже с удовольствием использовали Evernote в своей деятельности.



После того, как Evernote стал платным, он растерял былую популярность

А потом стратегия «догнать и перегнать» дала сбой, потому что мобильные приложения Evernote превратились в перегруженных функциями монстров с огромным количеством «наворотов», в выпуске «тех же щей да побольше» разработчики не преуспели (Evernote Food для заметок с рецептами с треском провалился), а выручка компании была смехотворной, потому что доплачивать за увеличенный объём хранилища большинство пользователей не собиралось.

В итоге компания отчаянно «закрутила гайки», уволила большое количество сотрудников и стала экономить на тех, кто остался в штате. Перестала хвастаться прибылью и участвовать в конференциях разработчиков, свернула разработку новых приложений, закрыла представительства в Москве, на Тайване и в Сингапуре.

Затем «сладкая жизнь» настигла и пользователей приложения: бесплатную версию ограничили синхронизацией между всего лишь двумя устройствами, подняли цену на платные аккаунты во многих странах (но подсластили пилюлю и сделали кратковременную скидку на подписку). Полной альтернативы сервису так и не появилось, но Google родил сервис работы с Keep, а часть пользователей, которым Evernote нужен был для хранения ссылок, стала использоваться Pocket. Те, кто уже «прикипел» к Evernote и накопил в приложении огромную базу заметок, ругали компанию плохими словами, а потом всё-таки полезли за банковскими картами.

Evernote не испортился – с новыми обновлениями приложения он стал удобнее и перестал походить на монстра. Но он потерял слишком много пользователей и окончательно переквалифицировался из всенародно любимого сервиса в штуковину для деловых людей и тем, кому «очень надо».

Periscope

Знаменитый сервис для создания онлайн-трансляций прямо со смартфона стартовал очень бодро – репортажи профессиональных и не очень авторов заполонили интернет, в марте 2015 года приложение стало настоящим хитом в App Store и Google Play (10 миллионов скачиваний за первые 10 дней!), его даже начали использовать звёзды для видео-импровизаций перед своими поклонниками. Любительские трансляции не были новшеством для интернета, но только Periscope смог хорошо адаптировать их к смартфонным реалиям и сделать популярными. За такие заслуги Twitter раскошелился на $100 млн. и выкупил молодой сервис.

А потом случилось неизбежное: «Перископ» из орудия репортёров-любителей превратился в сервис трансляции эротических и, иногда, порнографических материалов, в плохом смысле этого слова. Огромное количество нарциссов со смартфоном в руках и торги в стиле «прыгну голым с балкона, как только трансляция наберёт 1000 зрителей». Или полностью бесполезные трансляции того, как люди завтракают или едут в школу/на работу. В общем, всё бесполезное, что встречается в Твиттере, смешалось с бесполезными особенностями анонимных видеочатов.



Типичный Periscope

Facebook подглядел популярное начинание и организовал трансляции – знаменитости и СМИ, недолго думая, переметнулись внутрь соцсети, а Periscope стали использовать гораздо реже.

Следующим шагом стало угасание интереса «простых трудящихся» к трансляциям вообще – сегодня о Periscope говорят только в случае, если какой-нибудь школьнице пришло в голову устроить трансляцию нагишом, или если трансляция ведётся из тюрьмы. Как и в случае с Evernote, Перископом не перестали пользоваться, просто теперь он стал во многом походить на чуть другой ChatRoulette, только гораздо более скучный.

Flappy Bird

Примитивная игра с супер-эффективным механизмом раскрутки, причина помешательства пользователей смартфонов в 2014 году. Многие до сих пор недоумевают, как игрушка, в которой птица усилиями игрока подпрыгивает и пролетает сквозь зелёные трубы, могла всерьёз кого-то заинтересовать?

А разгадка в том, что игра с простой механикой действий была сложной в действии — чтобы игроки проигрывали слишком рано, а игра задевала их самолюбие. Приём с отзывами об игре в стиле «целый день потратил на то, чтобы пройти эту чёртову игру! Ненавижу её! Наложу на себя руки, если не выбью рекорд!» спровоцировало стадный эффект — армии игроков ломанулись скачивать Flappy Bird и играть в неё, чтобы потом рассказать следующим по цепочке, как они презирают эту птицу среди труб, но не могут остановиться и продолжают в неё играть.



Было, да прошло

Таким нехитрым образом разработчик «птички» Донг Нгуен добился того, что Flappy Bird скачали свыше 20 миллионов раз, а доход от внутриигровой рекламы составлял $50 тысяч в сутки. Об игре написали ведущие СМИ, на тему Flappy Bird стали появляться картинки-мемы.

Но самое интересное было потом, когда Нгуен, вместо того, чтобы позволить игре утратить популярность после всплеска интереса к ней, удалил Flappy Bird из магазинов приложений и написал «покаяние» в стиле «я даже не представлял, что игра разрушит ваши жизни. Ни есть, ни спать не могу от разрушений, которые я произвёл в этом бренном мире. Flappy Bird должна исчезнуть, чтобы Вселенную постигла гармония» — и, что характерно, сдержал своё слово. Некоторое время за айфоны с предустановленной Flappy Bird просили до $90 тысяч, но в короткие сроки разработчики наплодили приложения-клоны «птички», но публика к тому времени уже «наелась» и даже оригинальная Flappy Bird в файловых хранилищах для Android стала никому не нужна. Истерия по примитивной Прыгалке сошла на нет спустя месяц после выхода оригинала.



Полное погружение в Flappy Bird