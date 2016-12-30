Volvo встроит Cortana и Skype for Business в свои автомобили

Автопроизводитель Volvo Cars сообщил о скорой интеграции Skype for Business в мультимедийные системы новых моделей 90-ой серии, таких как XC90, S90 и V90. По собственным словам, Volvo сделал это первым среди глобальных автопроизводителей.





Приложение Skype for Business позволит просматривать информацию о запланированных встречах и сведениях об участниках и принимать участие в конференцзвонках, используя центральный дисплей. Для входа в систему достаточно коснуться кнопки на экране.

Сотрудничество Volvo с Microsoft также предполагает использование в автомобилях голосового помощника Cortana, включая функции распознавания голоса и контекстуальные подсказки.