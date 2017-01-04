CES 2017: Faraday Future FF91 способен обогнать Tesla Model S P100D

Tesla Model S P100D Ludicrous не слишком долго носил звание самого быстрого серийного автомобиля из когда-либо появлявшихся. Напомним, что модель был способна разогнаться до 60 миль/ч (96,5 км/ч) за 2,4 секунды. Однако китайский Faraday Future FF91, над которым работают компании Faraday Future и LeEco, представленный на CES 2017, еще быстрее.

Новинка, оснащенная продвинутой функцией автопилота, умеет разгоняться до той же скорости всего за 2,39 секунды. Дальность хода впечатляет — на одном заряде машина может проехать более 600 километров.

Начало выпуска запланировано на 2018 год. Цена не называется. Зато предзаказ можно сделать, заплатив всего 5000 долларов.







