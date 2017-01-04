CES 2017: Faraday Future FF91 способен обогнать Tesla Model S P100D

Tesla Model S P100D Ludicrous не слишком долго носил звание самого быстрого серийного автомобиля из когда-либо появлявшихся. Напомним, что модель был способна разогнаться до 60 миль/ч (96,5 км/ч) за 2,4 секунды. Однако китайский Faraday Future FF91, над которым работают компании Faraday Future и LeEco, представленный на CES 2017, еще быстрее.

Новинка, оснащенная продвинутой функцией автопилота, умеет разгоняться до той же скорости всего за 2,39 секунды. Дальность хода впечатляет — на одном заряде машина может проехать более 600 километров.

Начало выпуска запланировано на 2018 год. Цена не называется. Зато предзаказ можно сделать, заплатив всего 5000 долларов. 



Источник
Gizmochina
Теги
автомобиль CES 2017

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