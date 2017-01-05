CES 2017: NVIDIA показала суперкомпьютер Xavier для беспилотных автомобилей

Компания NVIDIA показала на CES 2017 суперкомпьютер Xavier, предназначенный для установки на беспилотные автомобили. Система состоит из 512-ядерного Volta GPU и сложной системы искусственного интеллекта, которая изучает стиль вождения людей и таким образом обучается сама. Xavier умеет адаптироваться к любым ситуациям и принимать решения мгновенно.

Свои достижения в этом направлении NVIDIA продемонстрировала на примере автономного Lincoln'а, именуемого BB8. Видео ниже:

Источник
Engadget
Теги
NVIDIA автомобиль CES 2017

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