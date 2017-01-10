Навигатор Navitel E500 получил расширенный пакет карт

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске в России автомобильного GPS-навигатора Navitel E500. В качестве главной изюминки этого довольно обычного устройства компания преподносит предустановленный расширенный пакет карт, в который входят детализированные карты 47 стран, включая карты России, Беларуси, Казахстана, Украины и всех стран Европы.


Navitel E500 оснащается 5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 800х480 пикселей, 128 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ, процессором MStar c тактовой частотой 800 МГц, медиаплеером и FM-трансмиттером для трансляции звука на колонки автомобиля.


Устройство работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0 . Navitel E500 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей.

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