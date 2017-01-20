Автомобили KIA в России получили Android Auto и Apple CarPlay

Компания KIA Motors сообщила о скором выходе в России автомобилей с мультимедийно-навигационной системой нового поколения. Одной из главных особенностей системы стала совместимость с платформами Apple CarPlay и Android Auto.





Система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay предусмотрена в некоторых комплектациях KIA Optima, Sportage и cee’d 2017 модельного года. Автомобили поступят в продажу в феврале 2017 года. Новая система будет устанавливаться и на обновленный городской кроссовер KIA Soul с момента начала продаж данной модели в России в феврале.

Мультимедийно-навигационная система получила улучшенный сенсорный дисплей диагональю 7 или 8 дюймов, базируется на более мощном двухъядерном процессоре с тактовой частотой 1 ГГц и оперативной памяти с увеличенным до 1 ГБ объемом. Программной основой стала Android 4.2 Jelly Bean.