Будет выпущено всего две модели Faraday Future

Компания Faraday Future, финансируемая LeEco, сообщает, что будет выпущено всего 2 версии электромобиля, а не семь, как планировалось ранее. Дело в том, что из-за финансовых проблем, завод окажется куда меньше — не 278 тысяч квадратных метров, предполагаемых ранее, а всего 60 тысяч.

С конвейера сойдут Faraday Future FF91 и FF81. Последняя модель станет конкурентом Tesla Model X. Что до FF91, то машина, оснащенная продвинутой функцией автопилота, умеет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,39 секунды. Дальность хода впечатляет — на одном заряде авто может проехать более 600 километров.


Источник
Reuters
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