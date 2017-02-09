На разработку пассажирских беспилотников выделяют 200 млн рублей

Группе компаний «Волгабас» выделен грант до 200 млн рублей на разработку технологии использования беспилотного пассажирского транспорта. Об этом рассказало АСИ (Агентство Стратегических Инициатив).





Решение о гранте было принято на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию.

По словам генерального директора Volgabus, Алексея Бакулина, они собираются создать несколько прототипов беспилотной системы, которые будут интегрированы в транспортную модульную платформу "МатрЁшка". По плану проекта, к 2018 году должна быть создана нормативно-правовая база для сертификации и эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования. Часть средств на реализацию проекта предоставит в виде гранта Фонд поддержки проектов НТИ, а часть выделит сам «Волгабас».

Напомним, Volgabus стоит за беспилотным автобусом под названием МатрЁшка или Matrёshka. Рабочая дизайнерская МатрЁшки показывалась на XV Международном инвестиционном форуме, который проходит с 29 сентября по 2 октября 2016 года в Сочи.