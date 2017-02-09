Илон Маск назвал емкость аккумулятора Tesla Model 3

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) на своей странице в социальной сети Twitter ответил на вопрос, получит ли автомобиль Tesla Model 3 аккумулятор такой же емкости, как у Tesla Model S и Tesla Model X. Напомним, что машины оснащается батареей на 100 кВт•ч, которой хватает на 460 км пути.

Маск заявил, что из-за меньшей колесной базы разместить такой аккумулятор не получится. Вероятно, что в более массовом электромобиле окажется батарея на 75-85 кВт•ч, а этого должно хватить примерно на 340 км пути.

В продажу Tesla Model 3 должна поступить к концу 2017-го года. Стоимость составит примерно 35 000 долларов. Разгон до 100 км/ч займет менее 6 секунд. Известно, что на автомобиль сделано несколько сотен тысяч предварительных заказов.  

Источник
Twitter
Теги
Tesla авто Tesla Model 3

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