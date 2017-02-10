Автомобили городского каршеринга оборудуют бесплатным Wi-Fi к лету

Автомобили сервисов городского каршеринга будут оснащены хотспотами Wi-Fi для бесплатного доступа в Интернет к лету 2017 года. Об этом сообщило издание m24.ru со ссылкой на представителей четырех каршеринговых компаний, Делимобиля, YouDrive, BelkaCar и Car5.





По словам генерального директора Делимобиля, Станислава Грошова, бесплатный Wi-Fi появится во всех автомобилях сервиса, а сеть будет доступна, в том числе и рядом с машиной. На данный момент Делимобиль ведет переговоры с разработчиками.

В YouDrive и Car5 тоже подтвердили журналистам планы по внедрению бесплатного Wi-Fi, а в BelkaCar озабочены возможностью легко украсть оборудование из автомобиля каршеринга, потому что, в отличие от обычного такси, в нем нет водителя, но от идеи не отказываются, а ищут оптимальное решение.