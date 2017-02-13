Ford вложит миллиард долларов в разработку искусственного интеллекта Argo для беспилотников

Автоконцерн Ford Motor Company сообщил о планах инвестировать один миллиард долларов в направление по разработке искусственного интеллекта для автономных автомобилей. Инвестиции будут произведены в течение следующих пяти лет в компанию Argo AI.





Компания Argo AI была основана выходцами из Google и Uber. В нее войдут инженеры и специалисты по робототехнике. Они займутся разработкой новой платформы ПО для автономных автомобилей Ford, выход которых на рынок запланирован к 2021 году.

Отмечается, что текущая команда Ford, работающая над виртуальной системой управления, основанной на машинном обучении, будет усилена специалистами по робототехнике из Argo AI. Они вместе будут вести разработку виртуальной системы управления автономным автомобилем для беспилотников Ford, которые будут соответствовать категории 4 по классификации SAE, для коммерческого использования в сервисах райдшеринга.