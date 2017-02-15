Tesla Model 3 начнут производить 20 февраля

Компания Tesla назвала дату начала производства электрических автомобилей Tesla Model 3. Модель была представлена весной 2016-го года и позиционируется, как массовая машина стоимостью около 35 000 долларов США. В год Tesla надеется выпускать около полумиллиона таких электрокаров.

Предсерийный тестовый выпуск начнется в Калифорнии уже 20 февраля. Полноценный запуск конвейера намечен на лето этого года.

Напомним, что на одном заряде Tesla Model 3, которая получит меньшую батарею, чем более дорогие модели этой же компании, сможет проехать около 350 километров. Машина обещает быть довольно быстрой — до 100 км/ч она разгонится всего за 6 секунд.

Кстати, акции компании Tesla выросли за последнюю торговую сессию на 4% и составили рекордные 280,6 долларов за акцию. Это связывают с запуском приемов заказов на Tesla Model X и Model S в Дубае. За последнее время компания вовсе подорожала на 31,5%.

Источник
Venture Beat
Теги
автомобиль Tesla Model 3

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