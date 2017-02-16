Ford Focus получил поддержку Apple CarPlay и Android Auto и всех акцентов России

На заводе Ford Sollers во Всеволожске запущено производство Ford Focus нового модельного года. Эта модель оснащается новой мультимедийной системой Ford Sync 3. В результате, Focus стал четвертой моделью, получившей систему с голосовым управлением на русском языке, вслед за Ford Mondeo, новым Ford Kuga и Ford Explorer.





Ford Sync 3 более производительна, оснащается 8-дюймовым тачскрином, предлагает системы синхронизации со смартфонами через платформы Apple CarPlay и Android Auto.

Система Sync 3 с голосовым управлением на русском языке доступна в стандартном оснащении Ford Focus нового модельного года серии Titanium. Причем системой распознаются самые разные акценты, разработчики собрали варианты произношения от тысяч водителей по всей стране, которых просили зачитать отрывок текста, произнести обычные приветствия и числа.