На гонках Formula E ePrix произошла авария

Первые гонки беспилотных машин Formula E ePrix, которые проходили в Буэнос-Айресе (Аргентина), омрачила авария. Один из робо-автомобилей во время попытки быстро пройти поворот разбился, получив серьезнейшие повреждения.

Однако пострадало только железо — Roborace DevBot'ам не требуется пилот, следовательно человеческие трагедии на таких гонках попросту исключаются.

Что до болидов, то они будут совершенствоваться, чтобы в дальнейшем исключить подобные инциденты. Выходит, что пока технологии самоуправления не способны безопасно водить гоночные болиды.