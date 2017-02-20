На гонках Formula E ePrix произошла авария

Первые гонки беспилотных машин Formula E ePrix, которые проходили в Буэнос-Айресе (Аргентина), омрачила авария. Один из робо-автомобилей во время попытки быстро пройти поворот разбился, получив серьезнейшие повреждения.

Однако пострадало только железо — Roborace DevBot'ам не требуется пилот, следовательно человеческие трагедии на таких гонках попросту исключаются.

Что до болидов, то они будут совершенствоваться, чтобы в дальнейшем исключить подобные инциденты. Выходит, что пока технологии самоуправления не способны безопасно водить гоночные болиды.

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