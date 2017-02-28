Ford встроит в автомобили LTE-модемы с точкой доступа Wi-Fi

Компания Ford оснастит свои автомобили в Европе встроенными модемами FordPass Connect с Wi-Fi от оператора Vodafone. Об этом автопроизводитель объявил на выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Встроенный модем FordPass Connect с мобильной точкой доступа Wi-Fi обеспечит подключение по 4G LTE. Модем имеет внешнюю антенну и позволяет одновременно подключать к сети до 10 устройств.

Это обеспечит пассажирам возможность пользоваться Интернетом в пути. Кроме того, FordPass Connect и приложение FordPass позволят водителям удаленно отпирать и запирать двери, проверять уровень топлива и масла и расположение автомобиля.

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