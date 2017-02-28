Компания Roborace показала гоночный автомобиль в Барселоне

Компания Roborace представила на выставке MWC 2017 в Барселоне свой гоночный электромобиль под названием Robocar. Новинка выглядит весьма впечатляюще и способна в любой момент отправиться на соревнования.

Длина машины составляет 4,5 метра, ширина — 2 метра, внутри находится аккумулятор емкостью 540 кВт∙ч и 4 двигателя по 300 кВт каждый. Максимальная заявленная скорость составляет 320 км/ч.

Для ориентации на трассе Robocar использует «мозг» от Nvidia и целый набор суперсовременных датчиков и камер.