Audi представила необычный кроссовер Audi Q8 Sport Concept

На Международном автосалоне в Женеве компания Audi показал интересную новинку — «умеренный» гибридный концепт-кроссовер Audi Q8 Sport Concept. Машина оснащается 6-цилиндровым турбо-двигателем 3.0 TFSI мощностью 450 лошадиных сил, гибридным стартер-генератором и специальным компрессором с электроприводом, который предназначен для ликвидация провалов на низких оборотах (добавляет в Q8 еще дополнительные 26 лошадиных сил). Крутящий момент новинки внушительный — 700 Нм.

Машина может набрать 100 км/ч за 4,7 секунды и разогнаться до 275 км/ч. Запас хода на одной заправке — внушительные 1200 км.

Превратится ли концепт-кар в полноценный серийный автомобиль, пока говорить еще рано.  

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Drive
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авто Audi

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