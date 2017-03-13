Intel покупает разработчика автомобильных автопилотов MobilEye

Компания Intel сообщила о заключении окончательного соглашения с MobilEye относительно покупки последней. MobilEye представляет собой израильскую компанию, специализирующуюся на разработке систем компьютерного зрения, машинного обучения, а также продвинутых решений для автомобильных автопилотов.


Компания MobilEye рассматривается как один из крупнейших игроков на рынке автопилотов и не так давно попала в новости в связи с конфликтом с Tesla после аварии Model S во Флориде со смертельным исходом.

MobilEye обойдется Intel в 15,3 миллиарда долларов США. Согласно плану Intel, сделка будет завершена в течение следующих девяти месяцев.

Источник
Intel / Mobileye
Теги
INTEL автомобиль автопилот

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