Intel покупает разработчика автомобильных автопилотов MobilEye

Компания Intel сообщила о заключении окончательного соглашения с MobilEye относительно покупки последней. MobilEye представляет собой израильскую компанию, специализирующуюся на разработке систем компьютерного зрения, машинного обучения, а также продвинутых решений для автомобильных автопилотов.





Компания MobilEye рассматривается как один из крупнейших игроков на рынке автопилотов и не так давно попала в новости в связи с конфликтом с Tesla после аварии Model S во Флориде со смертельным исходом.

MobilEye обойдется Intel в 15,3 миллиарда долларов США. Согласно плану Intel, сделка будет завершена в течение следующих девяти месяцев.