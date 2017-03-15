АвтоВАЗ встроит сервисы Яндекса в автомобили Lada

АвтоВАЗ и Яндекс заключили меморандум о намерениях. Компании собираются совместно разработать автомобильные мультимедийные системы нового поколения, включая информационно-развлекательные и навигационные сервисы. Планируется, что договор о стратегическом партнерстве будет заключен до 31 декабря 2017 года.


Меморандум подразумевает сотрудничество в разработке телематических сервисов, мультимедиа систем и так называемых подключенных автомобилей. Как ожидается, сотрудничество ускорит развитие возможностей Lada Connect.

При этом Яндекс планирует участвовать в создании мультимедиа системы АвтоВАЗа на уровне адаптации своих сервисов. АвтоВАЗ же планирует установку мультимедиа систем с сервисами Яндекса на основную часть автомобилей Lada.

Источник
Lada
Теги
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