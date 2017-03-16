Автомобили Ford заметят пешеходов в темноте

Компания Ford разработала технологию, которая позволит автомобилям распознавать пешеходов в условиях недостаточного освещения, ночью, и автоматически тормозить перед ними.

По задумке разработчиков, это позволит снизить количество ДТП и помочь водителям избежать стресса за рулем в темное время суток. Для распознавания используется камера на лобовом стекле и специальный радар на бампере. Система сканирует дорогу и тротуар на наличие пешеходов.

База данных «образов пешеходов» позволяет отличать людей от таких объектов, как деревья и дорожные знаки. Камера делает более 30 снимков в секунду. Как обещают разработчики, видеопоток в режиме реального времени, а также широкий угол обзора камеры позволяют идентифицировать прохожих даже в условиях плохой освещенности ночью, например, в свете автомобильных фар.

Если система понимает, что столкновение с пешеходом неизбежно, сначала она выдает водителю звуковое и визуальное предупреждение. Если водитель никак не реагирует, система автоматически осуществляет торможение.

Ford планирует представить ближе к концу года усовершенствованную технологию обнаружения пешеходов на автомобиле Fiesta следующего поколения.

Источник
Ford
Теги
безопасность автомобиль Ford пешеход

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