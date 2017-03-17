Стала известна стоимость электрического седана Air

Компания Lucid Motors рассказала, сколько будет стоить электрический седан Air, который должен составить конкуренцию Tesla Model S. Новинка обойдется как минимум в 60 000 долларов. Дорого? Дешевле конкурента.

Air оснащается 400-сильным двигателем, системами беспилотного вождения, светодиодными фарами, сенсорными экранами, аудиосистемой высокого класса и 19-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна. На одной зарядке машина сможет проехать примерно 386 километров (240 миль).

Также существует более дорогая версия, с более емкими батареями, 21-дюймовыми колесными дисками, панорамной крышей, подогревом и вентиляцией сидений. За нее придется выложить не менее 100 000 долларов.

Предварительный заказ можно сделать уже сейчас. Выданы же автомобили будут в 2019-ом году.