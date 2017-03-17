Skoda назвала цены на новые Octavia RS и Scout в России

Компания Skoda заявила, что в апреле у дилеров появятся обновленные обычные версии Octavia по цене от 940 000 рублей за лифтбек и от 1 207 000 рублей за универсал. Что касается поставок Octavia RS и Scout, то их придется подождать до второго квартала.

На Octavia RS уже можно сделать предварительный заказ — лифтбек обойдется в сумму от 2 196 000 рублей (на 102 000 дороже предыдущей версии), а универсал — от 2 276 000 рублей (дороже на 80 000 рублей). Автомобили RS оснащаются 2-литровым турбо-двигателем мощностью 230 лошадиных сил и с крутящим моментом на уровне 350 Нм. Предусмотрена и механическая коробка передач и роботизированная.

Что касается Octavia Scout, то она устремляется вдаль с помощью 1,8-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 180 лошадиных сил и с крутящим моментом на уровне 280 Нм. Стоит такая машина 1 962 000 рублей (дороже дорестайлингового варианта на 108 000 рублей).