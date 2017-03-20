Audi выпустит две новые модели кроссоверов к 2019 году

Компания Audi собирается серьезно обновить свой модельный ряд и выпустить несколько новых моделей в ближайшие годы, включая электромобили. К 2019 году производитель автомобилей также намеревается показать два новых кроссовера.

Руперт Штадлер (Rupert Stadler), председатель правления Audi AG, заявил: «2016 год был непростым, но мы завершили его с прибылью. Кроме того, мы заложили ключевые направления нашего развития в будущем».

Одной из новых моделей станет компактный кроссовер Audi Q4 — он составит конкуренцию Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4. Второй — возможно Q8.