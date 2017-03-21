Nissan и Dongfeng создают электрическую Micra

Японская компания Nissan и китайская Dongfeng вместе работают над электрическим автомобилем на базе компактной Nissan Micra. Причем, в основу легла модель 2010-го года выпуска. Дело в том, что в Китае такой Nissan Micra выпускается под наименованием Venucia R30. Что касается электрокара, то он получит имя Venucia ER30.

Размеры машины следующие — 3,8 метра в длину, 1,7 метра в ширину, 1,5 метра в высоту. Мощность электродвигателя составит 80 лошадиных сил. Каков запас хода и емкость батареи, пока не сообщается. Неизвестна и стоимость.

Источник
SPDDnevnik
Теги
авто Электрокар NISSAN

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