Эксперты насчитали около десяти тысяч люксовых автомобилей в России

На 1 января 2017-го года, сообщает «Автостат», в Российской Федерации было зарегистрировано 9,7 тысяч люксовых машин.

Самой популярной дорогой иномаркой оказались автомобили компании Bentley – на них пришлось 36% люксового автопарка иди 3,5 тысячи единиц. Затем следует Maybach — 18% и 1,8 тысячи машин. В тройку лидеров также попал Rolls-Royce – с долей 11% и 1,1 тысячью автомобилей.

Большинство, а именно 5,5 тысяч люксовых авто, стоит на учете в Москве. Еще 990 — в Санкт-Петербурге. И 800 — в Подмосковье. В Краснодарском крае 258 очень дорогих автомобилей, в Свердловской области — 129, а в Ростовской — 118.