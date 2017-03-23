Раскрыта стоимость установки «ГЛОНАСС» на подержанные иномарки

Андрей Жерегеля, врио гендиректора АО «ГЛОНАСС» сообщил, что установка прибора «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили составит от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от модели. Кроме того, он заявил, что займет процедура (и установка и регистрация в системе) всего около получаса.

В ближайшее время, добавил Жерегеля, «ГЛОНАСС» опубликует список сертифицированных мастерских. Предполагается создание полноценной конкурентной среды для поддержания оптимальной цены.  

Система "ГЛОНАСС" аналогична американской GPS (Глобальной системы позиционирования), которая предназначена как для военного, так и гражданского применения, и позволяет пользователю определить своё местоположение в режиме реального времени. 

Источник
МК
Теги
глонасс авто

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