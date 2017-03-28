«Волга» может вернуться

Зигфрид Вольф, председатель совета директоров и совладелец «Русских машин», основного владельца группы ГАЗ, заявил, что автомобили под маркой «Волга» могут вернуться в будущем. Он уверен, что «Русским машинам» необходим среднеразмерный автомобиль (меньше «Газели») и бренд «Волга» как раз можно использовать для создания машины для техников, которым нужно перевозить небольшое количество грузов.

При этом, Вольф отметил, что ГАЗ не собирается возобновлять производство легковых машин, речь идет исключительно о коммерческом транспорте с прицелом на конкретных заказчиков.

Напомним, что производство легковых автомобилей «Волга» было свернуто в 2008-ом году. Volga Siber на базе Chrysler Sebring также надолго на конвейере не задержалась — проект был закрыт в 2010-ом году.

Источник
РБК
Теги
авто

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