В General Motors задумались о создании кроссовера Corvette

В General Motors задумываются о создании кроссовера под брендом Corvette — машина может стать прямым конкурентом Porsche Cayenne. Предположительное название автомобиля — Corvette XC7.

Эксперты считают, что выпуск «большого» Corvette вполне логичное и разумное решение по развитию легендарного бренда американских суперкаров. Сейчас сегмент кроссоверов является одним из наиболее развивающихся и прибыльных на рынке.

Информации о будущей модели пока нет, однако специалисты предполагают, что внутри обязательно окажется фирменный двигатель V8 с мощностью не менее 450 лошадиных сил в стандартной версии и 650 лошадиных сил — в топовом варианте.