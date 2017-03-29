В General Motors задумались о создании кроссовера Corvette

В General Motors задумываются о создании кроссовера под брендом Corvette — машина может стать прямым конкурентом Porsche Cayenne. Предположительное название автомобиля — Corvette XC7.

Эксперты считают, что выпуск «большого» Corvette вполне логичное и разумное решение по развитию легендарного бренда американских суперкаров. Сейчас сегмент кроссоверов является одним из наиболее развивающихся и прибыльных на рынке.

Информации о будущей модели пока нет, однако специалисты предполагают, что внутри обязательно окажется фирменный двигатель V8 с мощностью не менее 450 лошадиных сил в стандартной версии и 650 лошадиных сил — в топовом варианте.  

Источник
GMAuthority
Теги
авто GM

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