Беспилотник MatrЁshka покажут на Московской биеннале дизайна

Беспилотник MatrЁshka будет показан на первой Московской биеннале дизайна, которая пройдет 11-16 апреля в ЦДХ на Крымском валу. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Волгабас».


Напомним, беспилотный автобус под названием MatrЁshka разрабатывается «Бакулин Моторс Групп», владеющая торговой маркой Volgabus. Управление производится самообучающимся программным обеспечением.

MatrЁshka представляет собой электрическую платформу на шасси с возможностью установки различных надстроек. На сегодняшний день МatrЁshka выпускается в формате минибуса, рассчитанного на перевозку 8 человек.

Модель автобуса MatrЁshka уже проходит испытания на территории инновационного центра «Сколково». Посетители биеннале смогут познакомиться с устройством беспилотника, подробнее узнать о его возможностях, особенностях, а также пообщаться с дизайнерами.

Источник
Волгабас

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