Яндекс.Такси зафиксировал цены по всей России

Команда Яндекс.Такси сообщила о начале использования фиксированных цен на поездки во всех регионах России, где сервис доступен. Раньше при заказе такси пользователю сообщалась примерная стоимость поездки. Теперь же пользователю с самого начала называют окончательную цену, которая не может быть изменена.





Стоимость рассчитывается исходя из выбранного тарифа, расстояния до места назначения и времени в пути. Как обещают разработчики, она не увеличится, если на пути возникнут новые пробки или водителю придется отклониться от маршрута, построенного Яндекс.Навигатором.

Пересчет стоимости допускается в двух случаях: когда пассажир меняет конечную точку пути или просит водителя сделать по дороге остановку.

Кроме того, сервис начал тестировать систему персональных скидок в нескольких крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. . Она рассчитана на тех, кто оплачивает такси банковской картой. Скидка на поездки может составлять от 15% до 40%, размер определяется автоматически — с помощью специального алгоритма, учитывающего частоту поездок пользователя, наличия свободных машин и ситуации на дорогах.