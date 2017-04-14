Apple получила разрешение на тестирование беспилотников в Калифорнии

Компания Apple получила разрешение на тестирование автомобилей с автопилотом на дорогах общественного пользования от властей Калифорнии. Об этом говорится на сайте департамента автотранспорта Калифорнии.





Apple добавлена в список компаний, имеющих право на участие в программе тестирования самоуправляемых автомобией в Калифорнии. Сейчас список насчитвает три десятка компаний, включая Google, Tesla, BMW, Honda, Ford и Nissan.

По данным Bloomberg, с этим разрешением Apple сможет провести испытания программной платформы автопилота. Эта платформа будет установлена на существующие автомобили. Разрешение предусматривает тесты на трех Lexus RX540h 2015 года с шестью водителями.