В Grand Theft Auto V проводят тесты AI для реальных автомобилей

Специалисты, занимающиеся созданием искусственного интеллекта для автомобилей, испытывают свои системы внутри игры Grand Theft Auto V. Именно в виртуальном пространстве популярного боевика обкатывается система автопилота для будущих реальных машин.

Дело в том, что, по словам экспертов, в реальном мире процесс обучения и тестирования систем, занял бы очень много времени. А в GTA V, напротив, быстро можно менять условия, моделировать любые ситуации и, таким образом, обучать AI вождению.

Давид Бакчет (Davide Bacchet) из компании Nio, создающей электрокар с автопилотом (машина должна быть готова к 2020 году), считает, что одних лишь реальных тестов на дорогах недостаточно. Внутри игры также можно получить полезные сведения.