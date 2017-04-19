В Grand Theft Auto V проводят тесты AI для реальных автомобилей

Специалисты, занимающиеся созданием искусственного интеллекта для автомобилей, испытывают свои системы внутри игры Grand Theft Auto V. Именно в виртуальном пространстве популярного боевика обкатывается система автопилота для будущих реальных машин.

Дело в том, что, по словам экспертов, в реальном мире процесс обучения и тестирования систем, занял бы очень много времени. А в GTA V, напротив, быстро можно менять условия, моделировать любые ситуации и, таким образом, обучать AI вождению.

Давид Бакчет (Davide Bacchet) из компании Nio, создающей электрокар с автопилотом (машина должна быть готова к 2020 году), считает, что одних лишь реальных тестов на дорогах недостаточно. Внутри игры также можно получить полезные сведения. 

Источник
Polygon
Теги
наука авто Grand Theft Auto V

Комментарии

Из рубрикиАвто
Что случилось 18 апреля 2017 года?
Tesla Model S 75 подешевела
Tesla планирует выпустить электрический грузовик

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 44
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39