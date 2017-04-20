Без тормозов: Tesla отзывает 53 тысячи Model S и Model X

Компания Tesla отзывает около 53 тысяч автомобилей Model S и Model X по всему миру, чтобы устранить проблему с ручным тормозом. Об этом сообщило новостное агенство Reuters.





Автопроизводитель выпустил в 2016 году 83 922 автомобиля обеих моделей. Электронный стояночный тормоз, установленный в автомобилях Model S и Model X, выпущенных между февралем и октябрем 2016 года может содержать небольшую некачественную деталь от стороннего поставщика.

По словам Tesla, данный недостаток пока не вызвал аварий или травм. Также отмечается, что менее 5% отозванных автомобилей могут, действительно, иметь данную проблему, а замена тормоза займет менее 45 минут. Покупателям будут направлены официальные оповещения об отзыве.