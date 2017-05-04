Навигатор Navitel E700 с картами 47 стран вышел в России

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске в России автомобильного GPS-навигатора Navitel E700. Ранее он выпускался в Европе. Главными особенностями навигатора стали 7-дюймовый экран и расширенный пакет навигационных карт, включающий карты всех стран Европы, а также России, Беларуси, Казахстана и Украины.





Navitel E700 оснащается 7-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 800х480 пикселей, 256 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ, процессором MStar c тактовой частотой 800 МГц. Устройство работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0.

Навигатор Navitel E700 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 5 490 рублей.