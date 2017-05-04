Навигатор Navitel E700 с картами 47 стран вышел в России

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске в России автомобильного GPS-навигатора Navitel E700. Ранее он выпускался в Европе. Главными особенностями навигатора стали 7-дюймовый экран и расширенный пакет навигационных карт, включающий карты всех стран Европы, а также России, Беларуси, Казахстана и Украины.


Navitel E700 оснащается 7-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 800х480 пикселей, 256 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ, процессором MStar c тактовой частотой 800 МГц. Устройство работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0.

Навигатор Navitel E700 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 5 490 рублей.

Источник
Navitel
Теги
Россия навигатор морько карты Navitel

Комментарии

Из рубрикиАвто
Что случилось 3 мая 2017 года?
В Голландии создан автомобиль из льняного волокна
Что случилось 2 мая 2017 года?

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 116
Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 55
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 44
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 43