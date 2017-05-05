У Lada готова Vesta с двигателем мощностью 350 лошадиных сил

Компания «Автоваз» представила седан Lada Vesta в гоночном варианте Lada Vesta TCR с мотором, выдающим 350 лошадиных сил. Машина соответствует регламенту гоночной серии TCR International Series. На сезоне 2017 запланировано участие новинки в российской серии кольцевых гонок в классе «Туринг».

«Нам еще предстоит пробовать различные настройки, учитывая пожелания гонщиков и конфигурации трасс РСКГ. Но уже сейчас радует то, что на первых же тестах машина не преподносила никаких 'сюрпризов', — заявил главный конструктор проекта Lada Vesta TCR Алексей Соколов. — Внешний обвес автомобиля немного напоминает тот, что использовался в проекте WTCC. Но на самом деле, этот автомобиль и многие его узлы уникальны и были разработаны под требования класса TCR International Series».

Источник
Коммерсант
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авто LADA Lada Vesta

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