Toyota запустит летающий автомобиль Skydrive на Олимпиаде 2020

Автоконцерн Toyota рассказал подробности о планах выделить 42,5 миллиона иен (375 000 долларов США) в развитие стартапа Cartivator. Как подчеркивает Toyota, инвестиции выделяются для проекта по созданию первого в мире серийного летающего автомобиля Skydrive.


Проект по разработке Skydrive стартовал еще в 2012 году силами группы молодых инженеров, включая специалистов Toyota, и реализовывался исключительно на добровольных началах. Теперь с инвестициям Toyota, тестовые испытания летающих прототипов под управлением человека запланированы на 2018 году. В 2020 году Toyota, выступающая мобильным партнером Олимпиады в Токио, планирует задействовать летающий автомобиль в церемонии зажжения олимпийского огня.


Длина автомобиля составляет 2,9 м, ширина – 1,3 м. У него три колеса и четыре ротора по периметру корпуса. Прогнозируемая максимальная скорость полета – 100 км/ч, максимальная высота полета – 10 м.

Источник
Toyota
Теги
автомобиль SkyDrive Toyota летающий автомобиль

Комментарии

Материалы по теме

Автомобили Ford заметят пешеходов в темноте

16 марта

Вжух — и чисто. 7 шагов для выбора правильной минимойки

6 марта

Китайский «убийца Tesla»: откуда взялась прогремевшая Faraday Future и при чём тут LeEco

25 января

Летающий электрокар провел первый тестовый полет в Германии

21 апреля

Российские изобретения, известные и любимые во всём мире

13 апреля

Сотрудники Ford создали электро-гаджеты "последней мили"

14 ноября 2016
Из рубрикиАвто
Что случилось 15 мая 2017 года?
Toyota вложит деньги в проект летающей машины
Porsche представила свой миллионный 911

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 79
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 58
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 35