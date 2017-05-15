Toyota запустит летающий автомобиль Skydrive на Олимпиаде 2020

Автоконцерн Toyota рассказал подробности о планах выделить 42,5 миллиона иен (375 000 долларов США) в развитие стартапа Cartivator. Как подчеркивает Toyota, инвестиции выделяются для проекта по созданию первого в мире серийного летающего автомобиля Skydrive.





Проект по разработке Skydrive стартовал еще в 2012 году силами группы молодых инженеров, включая специалистов Toyota, и реализовывался исключительно на добровольных началах. Теперь с инвестициям Toyota, тестовые испытания летающих прототипов под управлением человека запланированы на 2018 году. В 2020 году Toyota, выступающая мобильным партнером Олимпиады в Токио, планирует задействовать летающий автомобиль в церемонии зажжения олимпийского огня.





Длина автомобиля составляет 2,9 м, ширина – 1,3 м. У него три колеса и четыре ротора по периметру корпуса. Прогнозируемая максимальная скорость полета – 100 км/ч, максимальная высота полета – 10 м.